Zelenski Berlin’de!

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ALMANYA’nın Ramstein kentindeki Amerikan üssünde yarın Ukrayna Temas Grubu’nun yapacağı geniş kapsamlı toplantının ABD Devlet Başkanı Joe Biden’in Florida’daki Milton kasırgası nedeniyle iptal etmesi üzerine Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rütte, Paris’te Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün öğleden sonra Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Scholz ile ayrı ayrı bir araya geldi. Yoğun sıkı önlemlerinin alındığı Berlin’de Zelenski, önce Başbakan Scholz ile başbakanlıkta görüştü.

‘KALBİMİZ UKRAYNA’NIN YANINDA’

Görüşmeden önce Zelenski ve Scholz, basına kısa açıklamalarda bulundular. Şansölye Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya en fazla askeri yardım yapan Avrupa ülkelerinin başında geldiğini ve dünyada da ikinci ülke olduğunu söyledi. Ukrayna’ya yardımlarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğinin de altını çizdi. “Kalbimiz Ukrayna’nın yanında” diyen Scholz, Rusya’nın bilinçli olarak Ukrayna’daki nükleer santralları hedef aldığını belirtirken, meydana gelen hasarların giderilmesi için Almanya’nın 170 milyon Euro katkıda bulunacağını söyledi. Ukrayna’ya askeri yardımların da devam edeceğini ve Belçika, Danimarka, Norveç’le birlikte 1.4 milyar Euro değerinde silah yardımında bulunulacağını da açıkladı. Gelecek yılın bütçesinde Ukrayna’ya 4 milyar Euro yardım yapılmasının öngörüldüğünü, G 7 ülkelerinin de bu yıl Ukrayna’ya 50 milyar Euro kredi verilmesi kararı aldığını da belirtti.

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‘BARIŞ PLANIMI ANLATMAK İSTİYORUM’

Şansölye Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa Birliği’nin (AB) ve NATO’daki müttefiklerin kararlı bir şekilde Ukrayna’ya yardımı sürdüreceklerini bilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Scholz, Rusya’nın dikte edeceği değil adil bir yardımdan yana olduklarını da vurguladı. Volodimir Zelenski de, Almanya’ya ve Almanlara yardımlarından dolayı teşekkür ederken, Ukrayna’nın ülkesini ve halkını savunabilmesi, ölümlerin son bulması için yardımın sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı. “Almanya’da yapacağım görüşmelerde ‘barış planımı’, ‘zafer planımı’ anlatmak istiyorum” diyen Zelenski, “Bu, bu yıl şansölye Scholz’la dördüncü buluşmam ve en önemlisi. Ve bu savaşın başlamasından bu yana üçüncü kış. Bu görüşmede adil barışın sağlanması için önerilerimizi ve beklentilerimizi ilan edeceğim. Ukrayna bu savaşın adıl bir biçimde sona ermesini istiyor” dedi. Almanya’nın yalnız silah ve ekonomik yardımda değil, siyasi yardım ve katkıda bulunduğunu da söylerken Alman halkına da teşekkürlerini de yineledi. Zelenski daha sonra Bellevue Sarayı’nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le bir araya geldi.