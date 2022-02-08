Zelenski, Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesini iptal etti

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UKRAYNA tarafı başka randevuları nedeniyle Zelenski’nin, Bakan Baerbock ile bugün (salı) yapmayı planladığı görüşmeyi iptal ettiğini açıklasa da, asıl nedenin Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 doğal gaz projesi olduğu ileri sürüldü. Almanya’nın Ukrayna’nın kendisini savunmak için silah talebine olumsuz yanıt vermesinin yan ısıra Kuzey Akım 2 projesinden feragat edilmesi konusunda somut bir tavır almamasının Zelenski -Baerbock görüşmesinin iptalinde etkin rol oynadığı iddia edildi.

‘HER ALANDA FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ’

Alman medyasında, CNN sunucularından Jake Tapper’in Ukrayna hükümetine yakın çevrelerden edindiği bilgilere göre Alman hükümetinin ‘Rusya dostu’ bu yaklaşımı nedeniyle Zelenski’nin Baerbock’la görüşmeyi iptal ettiği haberleri yer aldı. Washington’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşen ve “Rusya’ya yaptırımlar konusunda müttefiklerle her alanda fikirbirliği içindeyiz” diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un CNN sunucusu Jake Tapper’in Zelenski-Baerbock görüşmesinin Kuzey Akım 2 projesi yüzünden iptal edilip edilmediğini bilmediğini söylediği de belirtildi.