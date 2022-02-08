Zelenski, Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesini iptal etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifade#İklim Krizi
Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor#Altın
Dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı Çok acı çekiyorumDünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı! 'Çok acı çekiyorum'#Robert Easter Jr
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Canlı yayında her şeyi anlattı: Özer beni kendisine muhtaç ettiCanlı yayında her şeyi anlattı: Özer beni kendisine muhtaç etti!#Mihriban Hurmacı
HABERLERAvrupa Haberleri

Zelenski, Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesini iptal etti

#Almanya#Vladimir Zelenski-Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER
Zelenski, Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmesini iptal etti

Almanya ile Ukrayna arasında yaşanan ‘silah krizi’ ve Rus doğal gazı yüzünden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock arasında yapılması planlanan görüşme iptal edildi.

Haberin Devamı

UKRAYNA tarafı başka randevuları nedeniyle Zelenski’nin, Bakan Baerbock ile bugün (salı) yapmayı planladığı görüşmeyi iptal ettiğini açıklasa da, asıl nedenin Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 doğal gaz projesi olduğu ileri sürüldü. Almanya’nın Ukrayna’nın kendisini savunmak için silah talebine olumsuz yanıt vermesinin yan ısıra Kuzey Akım 2 projesinden feragat edilmesi konusunda somut bir tavır almamasının Zelenski -Baerbock görüşmesinin iptalinde etkin rol oynadığı iddia edildi.

‘HER ALANDA FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ’
Alman medyasında, CNN sunucularından Jake Tapper’in Ukrayna hükümetine yakın çevrelerden edindiği bilgilere göre Alman hükümetinin ‘Rusya dostu’ bu yaklaşımı nedeniyle Zelenski’nin Baerbock’la görüşmeyi iptal ettiği haberleri yer aldı. Washington’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşen ve “Rusya’ya yaptırımlar konusunda müttefiklerle her alanda fikirbirliği içindeyiz” diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un CNN sunucusu Jake Tapper’in Zelenski-Baerbock görüşmesinin Kuzey Akım 2 projesi yüzünden iptal edilip edilmediğini bilmediğini söylediği de belirtildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Vladimir Zelenski-Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi