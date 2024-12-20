Zehir taciri sınırı geçemedi

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Edirne Kapıkule sınır kapısının diğer tarafındaki Bulgaristan’ın Kaptan Andrevo karakolunun gümrük memurları tarafından bir binek otomobilin yedek lastiğinde 500 bin Euro değerinde kokain bulundu. Hollanda’dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden tek başına Türkiye’ye seyahat eden Türk vatandaşı, komşu ülke gümrük kapısında ihracat yasağı ve kısıtlamalarına tabi mal taşımadığını belirtti. ‘Risk analizi’ yöntemine göre, ‘Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele’ departmanındaki gümrük görevlileri, detaylı bir gümrük muayenesi için aracı seçti. Yapılan kontrollerde aracın yedek lastiğin jantında 5 paket bulundu. Yapılan uyuşturucu reaksiyon testine tepki gösteren beyaz toz maddenin, 5 kilo 710 gram kokainin olduğu belirlendi. Yapılan yakalama ile Türk vatandaşı için Haskovo Bölge Savcılığı’nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.