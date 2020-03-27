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Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 27.03.2020 - 17:06,Son Güncelleme:/

Ze Luis'in sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir?

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Ze Luis'in sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir?
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Porto'nun Yeşil Burun Adaları doğumlu golcüsü Ze Luis'in corona virüs nedeniyle evde geçirdiği günlerde özellikle sevgilisiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. İşte Ze Luis'in sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir?

Porto forması giyen Yeşil Burun Adaları doğumlu golcü oyuncu Ze Luis, corona virüs nedeniyle evde geçen günlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir
Ze Luis'in son olarak sevgilisi ile çektiği video ise büyük reaksiyon aldı.
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir
Takipçilerinin merak ettiği sevgilisinin adı ise Alesenka Lesenka.
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Alesenka Lesenka kimdir?
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Alesenka Lesenka, Rusya'da son derece popüler bir isim.
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Ze Luis, Spartak Moskova'da forma giydiği dönemde Lesenka ile tanıştı.
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Hatta Ze Luis, 2 yıl önce kendisine Newcastle United'dan yapılan teklifi Lesenka'ya aşık olduğu için Rusya'dan ayrılmak istemeyerek reddetmişti.
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Alesenka Lesenka, birçok önemli projede yer almış bir dansçı.
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Son dönemde hayatlarını Portekiz'de geçiren ikilinin sosyal medya paylaşımları ise büyük dikkat çekiyor.
Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

Ze Luisin sevgilisi Alesenka Lesenka kimdir

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