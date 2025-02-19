ZDF çekimlerini yarıda kesti

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ZDF ekibi, Weidel’in portresini çekmek için uzun süredir birlikte çekimler yapıyordu. Weidel’in Baden-Württemberg eyaletindeki Überlingen seçim bölgesinde yapılan çekimler sırasında gazeteci, Weidel’e seçim bölgesinin nüfusunu sordu. Weidel, “Oldukça fazla” şeklinde cevap verdi. Ancak gazeteci, net bir sayı istediğinde Weidel, ne kesin bir rakam verebildi ne de tahmin yürütebildi. Ardından gazeteci, Weidel’e Überlingen’deki evinin ana ikâmetgahı olup olmadığını ve geçen yıl kaç kez burada kaldığını sordu. Weidel, “Çok, çok, çok sık” cevabını verdi. Gazeteci, “Yaklaşık beş kez mi, on kez mi, yirmi kez mi?” diye üsteleyince Weidel, “Bu, sorduğunuz şekliyle yönlendirici bir soru. Böyle sorulduğunda cevaplamayacağım” dedi. Weidel, ayrıca “Diğer politikacılara da evlerinde kaç kez kaldıklarını soruyor musunuz” diye ekledi.

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‘DEVAM ETMEK İSTEMİYORUM’ DEDİ VE...

Ancak ZDF ekibi, Weidel’in bu iddiasının hemen ardından AfD’nin eş başkanı Tino Chrupalla ile yapılan röportajı gösterdi. Chrupalla, aynı soruya “365 günden bahsediyorsak, yaklaşık yüzde 50’sini evde geçirdim” diye net bir cevap verdi. Chrupalla, bu sorunun tamamen meşru olduğunu da belirtti. Chrupalla’nın cevabının ardından kameralar yeniden Weidel’e döndü. Weidel, “Artık devam etmek istemiyorum” diyerek mikrofonu çıkarıp çekimleri sonlandırdı. Alice Weidel, geçmişte de ikametgâhıyla ilgili net açıklamalar yapmaktan kaçınmıştı. Weidel, bu durumu güvenlik endişeleriyle gerekçelendiriyor. Ancak bu tavrı, medya ve siyasi rakipleri tarafından sık sık eleştiriliyor.