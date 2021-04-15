‘Zaman kaybetme lüksümüz yok’

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Prof. Lothar Heinz Wieler, bugün öğleden önce düzenlenen basın toplantısında, üçüncü dalganın hafif atlatılması için zaman kaybetmeden katı kısıtlamaların hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu savundular. Bakan Spahn, “Saat 12’yi 5 geçiyor” diyerek, hükümetin Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik planının yasalaşmasını beklemeden eyaletlerin kendiliğinden harekete geçip katı kısıtlamaları hayata geçirmelerini istedi. RKI’nin verilerine göre Almanya’da son 24 saat içinde 29 bin 426 yeni vaka saptandı, 3 milyon 73 bin 442’ye yükseldi. 293 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79 bin 381 oldu. Dün 153.2 olarak açıklanan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 160.1 olarak açıklandı. RKI Başkanı Prof. Wieler, katı kısıtlamaların hayata geçirilmesi için kimsenin zaman kaybetme lüksü bulunmadığını söyledi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn

GÖZLER FEDERAL MECLİS’TE

Başbakan Angela Merkel başkanlığında salı günü onay alan Enfeksiyon Koruma Yasası’nda değişiklik içeren tasarı yarın (Cuma) Federal Meclis’te kabul edilmesi halinde hafta başında Eyaletler Meclisi’nde görüşülecek. Eyaletler Meclisi’inin de onay vermesiyle Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından imzalandıktan sonra hükümet, ülke genelinde ‘tek elden karar’ alıp hayata geçirebilecek. RKI Başkanı Prof. Lothar Heinz Wieler

UZMANLARDAN UYARI

Tasarıda yer alan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bazı kısıtlamalara uzmanlar tepki gösterdi. Başbakanlığa danışmanlık hizmeti de veren bazı hukuk uzmanları, saat 21.00-05.00 arası istisnaların dışındaki sokağa çıkma yasağı uygulamasının Alman Anayasası ile bağdaşmadığına dikkati çektiler. Tıp uzmanları da o saatlerde aynı aileden birkaç kişinin sokaklarda dolaşmasına izin verilmesinin vaka sayısında artışa yol açmayacağını ve bu nedenle böyle bir yasağa karşı olduklarını açıkladılar. Öte yandan Almanya’da muhalefet partilerinin yanı sıra koalisyon ortağı SPD’li bazı milletvekilleri de katı kısıtlamalara karşı olduklarını açıkladı.

İŞTE PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

* Aynı aileden olanlar başka bir aileden en fazla bir kişiyle görüşebilecek, 14 yaşından küçükler bu kuraldan muaf tutulacak.

* Saat 21.00-05.00 arası sokağa çıkmak yasaklanacak. Ancak doktora gitmek, hayvanların ihtiyaçlarını gidermesi gibi acil durumlar ile çalışmak mecburiyetinde olanlar bundan muaf olacak.

* Parklar, yüzme havuzları, spor merkezleri, barlar, diskotekler kapalı tutulacak.

* Kafeler ve lokantalar sadece ‘gel-al’ ve paket servisi hizmeti verebilecek.

* İşverenler evden çalışma imkânı sağlayacak.

* Yiyecek-içecek satan marketler, eczaneler ve petrol istasyonları hariç tüm mağazalar kapalı kalacak.

* Sinemalar, tiyatrolar, müzeler, hayvanat bahçeleri ve konser salonları kapalı kalacak.

* Otobüslerde, tramvaylarda, metrolarda, taksilerde FFP2 tipi maske takılması zorunlu olacak.

* Turistik seyahatlerde otellerde konaklamak yasaklanacak.

* 100 bin kişi başına vaka sayısının 7 gün içinde 200’ü aştığı bölgelerde ilk ve orta dereceli okullar kapatılacak.