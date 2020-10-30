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Avrupa
Haber Giriş: 30.10.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Zahavi Kıbrıs Rum Kesimi'ne alınmadı

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Zahavi Kıbrıs Rum Kesimi'ne alınmadı
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UEFA Avrupa Ligi'nde PSV, Omonia ile oynadığı maç öncesinde kadronun önemli isimlerinden Eran Zahavi ve Jordan Teze'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne alınmaması üzerine UEFA'ya resmi şikayette bulundu.

Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitmek için yola çıkan PSV kadrosundan Eran Zahavi ve Jordan Teze sınırdan geçirilmedi. Sebep olarak ise iki oyuncunun da iki hafta önce koronavirüs geçirmesi oldu.

Yapılan itirazlar ve başvuruların ardından Jordan Teze kadroya maç günü alınıp Lefkoşa'ya ulaşabilirken Eran Zahavi ise kadroya dahil olamadı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan PSVli yetkililer UEFA'ya konuyla ilgili resmi şikayet oluşturduklarını açıkladı ve ret cevabı gelse bile koronavirüs geçirmiş kişilerin ülkeler arası seyahat etmiş emsalleri ile yeniden başvurulacağı kaydediliyor.

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