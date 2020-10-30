Zahavi Kıbrıs Rum Kesimi'ne alınmadı

Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitmek için yola çıkan PSV kadrosundan Eran Zahavi ve Jordan Teze sınırdan geçirilmedi. Sebep olarak ise iki oyuncunun da iki hafta önce koronavirüs geçirmesi oldu.

Yapılan itirazlar ve başvuruların ardından Jordan Teze kadroya maç günü alınıp Lefkoşa'ya ulaşabilirken Eran Zahavi ise kadroya dahil olamadı.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan PSVli yetkililer UEFA'ya konuyla ilgili resmi şikayet oluşturduklarını açıkladı ve ret cevabı gelse bile koronavirüs geçirmiş kişilerin ülkeler arası seyahat etmiş emsalleri ile yeniden başvurulacağı kaydediliyor.