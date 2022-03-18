‘Zaferi erkekler cephede, kadınlar cephe gerisinde kazandı’

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DR. Atabay konuşmasında savaştan sonra kadının toplumsal statüsünde büyük değişiklikler olduğunu söyleyerek “Cephede zaferi erkekler kazanırken cephe gerisinde kadınlar kazandı” dedi. Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkanı Servet Hassan’ın moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kutlandı ve şehitler anıldı.

Açılış konuşması ÇAP Başkanı tarafından yapılan etkinlik İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkan Servet Hassan, Çanakkale Savaşı’nın sadece dünya tarihini değil, Türk kadının da geleceğini değiştirdiğini söyledi. Servet Hassan konuşmasında “Her Türk kadının içinde bir Halide Edip, bir Nimet Hanım, bir Nakiye Hanım, bir Şerife Bacı, bir Fatma Seher ve adı yazılmayan onlarca kahraman kadının cesareti, azmi ve özgüveni var. Çanakkale Savaş’nın tüm isimsiz kahramanlarını minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz” dedi. Etkinlikte konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, 107 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı’nda cephe gerisinde, kadının rolünü anlattı.ÇAP başkanı Servet Hassan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Çanakkale konusunda uzman olan Atabay’ın 2021 yılında yayınlanan ‘Çanakkale Zaferi’nin Kadınları’ kitabı ele alındı. Çanakkale Savaşı’nda cephe gerisinde çeşitli alanlarda görev almış 464 kadını kitabında anlatan Atabay, Halide Edip Adıvar, Naciye Sultan, Nakiye Hanım, Selma Rıza Hanım, Şair Nigar hanım gibi ismi öne çıkan kadınların çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çanakkale Savaş’ında kadınların rolünün gölgede kalmasının tarihsel nedenleri olduğunu söyleyen Atabay bugüne kadar genellikle cephede verilen askeri mücadele ve bunun siyasi sonuçlarının konuşulduğunu, halbuki Çanakkale Zaferi’nde kadınların büyük payı olduğunu ifade etti. Seferberlik nedeniyle 2.5 milyona yakın askerin cepheye gittiğine dikkat çeken Atabay, “Bunların boşalttığı alanlarda ise kadınların özverili bir şekilde çalışmasıyla cephedeki askerlerin gözü hiçbir şekilde arkada kalmadı” dedi.