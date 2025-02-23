Almanya'da seçim sonuçları belli oldu

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26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerdekinden yüzde 4.9 daha fazla oy alan CDU/CSU yine ilk sıraya yerleşti. Sağ popülist AfD yüzde 19.5 oy alarak “ikinci güçlü parti” konumuna yükseldi. Bir önceki seçimlerde yüzde 25.7 oy alan SPD ise büyük ölçüde oy kaybederek yüzde 16’da kaldı.



Yeşiller yüzde 13.5, Sol Parti yüzde 8.5, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 4.7 ve FDP yüzde 4.9 oy aldı. İlk verilere göre FDP ile BSW yüzde 5 barajına takıldı. İlk belirlemelere göre CDU/CSU 211, AfD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62 ve BSW 1 milletvekili çıkardı.



Seçimlere katılım oranı ise yüzde 84 oldu.



Bu veriler ışığında “Ben başbakan olarak göreve devam etmek istiyorum” diyen Şansölye Olaf Scholz hayal kırıklığına uğrarken, CDU lideri Friedrich Merz’e başbakanlık yolu açıldı.



Siyasi geleneklere göre hükümeti kurmakla görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılan CDU lideri Friedrich Merz’in CDU/CSU ve SPD ile “büyük koalisyon” oluşturmasına da kesin gözüyle bakılıyor.