Za-Ra Markt 25. yılını coşkuyla kutladı

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KUTLAMAYA Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg Konsolosu İrem Şahin, toptancı hali müdürü Heike Schaeflein, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gıda sektöründen iş insanları katıldı. Za-Ra Markt’ın kurucularından ve MÜSİAD Nürnberg önceki eski başkanı Kadir Bozkurt, firmanın 25 yıl önce tek bir marketle başlayan yolculuğunun, bugün üç şube ve toptancı halinde dokuz farklı yer ile devam ettiğini söyledi. Her yıl 20 milyon Euro ciro yaparak Almanya ekonomisine katkı sunduklarını belirten Bozkurt, “Za-Ra Markt, 25 yıllık tecrübesiyle sektördeki başarısını sürdürüyor ve genç nesillere sunduğu meslek eğitim ve staj imkânıyla ikinci ve üçüncü kuşakların iş hayatına katılımını destekliyor” dedi. Bozkurt, ‘Zeynep Ana’ ve ‘Tosbik’ gibi güçlü markalarıyla hem Almanya hem de Türkiye arasında önemli bir köprü görevi gören ‘Za-Ra Markt’ı ilerleyen yıllarda da büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Kurucu ortaklardan Mustafa Selvi de Za-Ra Markt’ın Sivaslı bacanaklardan oluşan bir aile işletmesi olarak kurulduğunu ve bu yapıyı koruyarak büyüdüğünü dile getirdi. Selvi, taze sebze ve meyveleri hem Almanya’daki çiftçilerden hem de Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden temin ettiklerini belirtti.

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‘25 YILLIK BAŞARI TAKDİRE ŞAYAN’

Büyükşehir Belediye Başkanı König ise Za-Ra Markt gibi işletmelerin Almanya ekonomisinin gelişimine sağladığı katkılara dikkati çekti: “Bu şirketler sadece büyümekle kalmıyor, aynı zamanda istihdam yaratarak işsizliğin azalmasına da yardımcı oluyor. Verdikleri vergiler sayesinde kreşler, okullar ve iş yerleri açılıyor, böylece şehirlerimiz gelişip güzelleşiyor. Gıda sektöründeki firmalar farklı kültürleri bir araya getirerek Almanya’yı zenginleştiriyor. Nürnberg’de yaklaşık 47 bin Türk yaşıyor. Onlar bizim vatandaşlarımız, hemşerilerimiz. Bu kültürel çeşitlilikten gurur duyuyoruz. Za-Ra Markt’ın 25 yıllık başarısı takdire şayan. Böylesine köklü bir şirket kurmak ve ayakta tutmak büyük bir başarıdır. Daha nice yıllar diliyorum.”

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Nürnberg Konsolosu İrem Şahin de “Türk mutfağından ürünleri Almanya’daki tüketicilere sunmak, kültürümüzü yaşatmak açısından önemli bir görevdir. Bu, aynı zamanda büyük bir gurur kaynağıdır. Türk iş insanları binlerce kişiye istihdam sağlayarak Alman ekonomisinin canlanmasına ve sosyal entegrasyona katkıda bulunuyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve kültürel bağları güçlendiriyorlar. ‘Za-Ra Markt’ gibi işletmeler sadece ticari başarılarıyla değil, kültürel etkileşimi teşvik ederek de önemli roller üstleniyor” dedi.