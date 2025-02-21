‘Z kuşağı tembel’ algısı çürüdü

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IAB, araştırmasını Mikrozensus Nüfus verileri, Federal İş Ajansı (BA) istatistikleri ve Federal İstatistik Ofisi’nin nüfus verilerine dayandırdı. Analizde yalnızca Alman vatandaşlarının verileri incelendi. Sadece Mikrozensus nüfus verilerine göre ise gençlerin iş gücüne katılım oranı yüzde 76 olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, gençlerin iş gücüne katılımındaki artışın en önemli nedeni, öğrencilerin yarı zamanlı işlerde çalışma oranının yükselmesi. 2015-2023 yılları arasında 20-24 yaş aralığındaki öğrencilerin işgücüne katılım oranı yüzde 19.3 artarak yüzde 56’ya ulaştı. Aynı dönemde, öğrenci olmayan gençlerin iş gücüne katılım oranı da yüzde 1.6 artış göstererek yüzde 85.9 oldu.

‘BU ÖN YARGIYI KIRMALIYIZ’

IAB Araştırma Departmanı Başkanı Enzo Weber, elde edilen veriler ışığında “Z kuşağı çok şey talep ediyor ama az çalışıyor” algısının yanlış olduğunu vurguladı. Weber, “Gençler, uzun zamandır görülmeyen bir şekilde çalışkan. Bu ön yargıyı kırmamız gerekiyor” dedi. Almanya’da gençlerin iş gücüne katılımındaki artış hem ekonomik büyüme hem de gençlerin geleceği açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle öğrencilerin yarı zamanlı işlerde deneyim kazanması, iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlıyor.