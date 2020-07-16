Yves Rausch hâlâ yakalanamadı!

GEÇEN pazar sabahı kaldığı kulübede kendisine kimlik soran ve aramak isteyen dört polisi silahla tehdit edip beylik tabancalarını alan 31 yaşındaki Yves Rausch, o günde beri kaçak. Yüzlerce polisin özel eğitimli köpeklere karadan, helikopterlerin de termal kameralarla havadan aradığı kaçak aradan geçen beş güne rağmen bulunamadı. Polisin tehlikeli ve saldırgan biri olarak nitelendirdiği Rausch, bir yıldır evsiz ve ormanlık bölgede yaşıyor. Engebeli ormanlık alanını çok iyi tanıyan kaçak, ormanda nerede saklanacağını da iyi biliyor. ANNESİDEN POLİSE ÖNERİ

Rausch yakalandığı taktirde silahla adam tehdit etmekten ve gasp suçundan yargılanacak. Alacağı ceza 5 ile 15 yıl arasında değişecek. Rausch’un annesi ise polise aramaları durdurun çağrısı yaptı. Rausch’un 58 yaşındaki annesi “Aramaları durdurun ve tüm polisleri geri çekin. Oğlum tehlikeli değil. İki üç gün içinde kendiliğinden gelip teslim olur” sözleriyle polise öneride bulundu.