ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler ve ilaç araştırmalarından sorumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof. Klaus Cichutek ile Berlin’de bir basın toplantısı düzenledi. Aşı kampanyasının sorunlu ilerlediğini itiraf eden Sağlık Bakanı Spahn, birkaç hafta daha aşı kıtlığı sorunu yaşanacağını belirtti ve “Aşı kıtlığını aşmada önümüzde birkaç hafta var. Ama yüzyılın salgınından çıkış yolu başladı” dedi.

‘ÖNLEMLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ’

Şimdiye kadar eyaletlere 3.5 milyon doz aşı dağıttıklarını açıklayan Bakan Spahn, bunun 2.2 milyon dozunun kullanıldığını, mart ayı sonuna kadar 80 yaş üzeri herkese aşı olma imkânı sunacaklarını söyledi. Almanya yaklaşık 3 aydır kapandı. Tedbirler devamlı artırıldı. Şimdi önlemler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Spahn bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendirdi ve “Önlemler etkisini gösterdi. 7 günde yüz bin nüfus başına vaka sayısı uzun zamandır ilk kez 100’ün altına düştü” diye konuştu. Bakan Spahn vaka ve ölü sayılarının çok daha düşmesini istediklerini vurguladı. ‘SEYAHAT ETMEYİN, BULUŞMAYIN’

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Wieler yeni virüs türlerinin endişe verici olduğuna dikkat çekti ve “Biz bu yeni mutasyonların özelliklerini henüz iyi bilmiyoruz. Yeni türleri aşı olan veya şimdiye kadar virüse yakalanmış insanlara yine bulaşır mı, henüz bilinmiyor. Yeni mutasyonlu vaka sayıları artıyor. Durum kötüleşebilir. Virüse şans tanımamak için en iyi plan, buluşmak yerine telefonla görüşmek, seyahate gitmemek ve sosyal teması düşürmek. Bu virüs fırsat faili” dedi.

120 VAKA TESPİT EDİLDİ

Almanya’da şimdiye kadar İngiltere’de görülen yeni B117 virüs türünden 120 vaka tespit edildi. Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Prof. Cichutek ise AstraZeneca aşısının etkileri hakkında çıkan yalan haberlerin dikkate alınmamasını, aşının etkili olduğunu, sadece 64 yaş üzeri insanlardaki etkisi hakkında verilerin zayıf olduğunu kaydetti.