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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 04.01.2021 - 12:00 | Son Güncelleme:

‘Yüzyılın rekorunu kırdılar, küçük bir kitapçı kadar vergi ödüyorlar’

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‘Yüzyılın rekorunu kırdılar, küçük bir kitapçı kadar vergi ödüyorlar’
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Bu yıl yapılacak federal seçimlerde iktidarı hedefleyen Yeşiller, koronavirüs krizi sırasında satış rekoru kıran dünya çapındaki online şirketlerinden vergi alınmasını istedi. Yeşiller Eş Genel Başkanı Robert Habeck, acil olarak dijital vergi yasası çıkarılmasını talep etti:

“SALGINDAN korunmak amacıyla yerel işletmeler ve mağazalar kapılarını kapattı. Çarşıdaki dükkânlar kapalı kaldı. Büyük online şirketleri ise tam tersine yüzyılın rekor kazancını elde ettiler. Buna karşı küçük bir kitapçının ödediği kadar vergi ödüyorlar. Oysa kazançları için ülkenin tüm alt yapısını da kullanıyorlar. Google ve Amazon gibi uluslararası şirketler ve ortakları vergi sistemine dahil olmak durumunda.”
Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı ve Federal Maiye Bakanı Olaf Scholz ise Habeck’i yaptığı açıklamadan dolayı tutarsız olmakla suçladı. Scholz, “Bu şirketlere global veya Avrupa Birliği seviyesinde vergi uygulanabilir” dedi.

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