‘Yüzyılın rekorunu kırdılar, küçük bir kitapçı kadar vergi ödüyorlar’

“SALGINDAN korunmak amacıyla yerel işletmeler ve mağazalar kapılarını kapattı. Çarşıdaki dükkânlar kapalı kaldı. Büyük online şirketleri ise tam tersine yüzyılın rekor kazancını elde ettiler. Buna karşı küçük bir kitapçının ödediği kadar vergi ödüyorlar. Oysa kazançları için ülkenin tüm alt yapısını da kullanıyorlar. Google ve Amazon gibi uluslararası şirketler ve ortakları vergi sistemine dahil olmak durumunda.”

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı ve Federal Maiye Bakanı Olaf Scholz ise Habeck’i yaptığı açıklamadan dolayı tutarsız olmakla suçladı. Scholz, “Bu şirketlere global veya Avrupa Birliği seviyesinde vergi uygulanabilir” dedi.