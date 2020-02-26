Yüzlerce yunus Fransa kıyılarına vurdu

AVRUPA Birliği (AB) Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri Virginijus Sinkevicius, açıklanan sayının kabul edilemez olduğunu belirterek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin yok olmasına neden olacağını söyledi. Sinkevicius, 2019 yılında Biskay Körfezi kıyılarında yüzlerce yunus bulunduğunu hatırlatarak, ölümlerin balık ağlarıyla ilişkili olduğunu belirtti. Kâr amacı gütmeyen çevreci dernek Sea Shepherd, balıkçılık derneklerinin balıkçılık endüstrisini kirleten skandal bir tutum sergilediğini açıkladı.