Yüzlerce firma Hollanda’ya taşınmaya hazırlanıyor

HOLLANDA Yabancı Yatırım Ajansı (NFIA), yaklaşık 500 İngiliz firmasının Hollanda’ya yerleşme planı yaptığını ve bu konuda kendilerinden bilgi ve destek istediğini açıkladı. Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari ilişkileri bulunan İngiliz firmalarının sınır kapılarındaki uzun beklemelerden, bürokratik engellerden ve katma değer vergisi kargaşasından yakındıkları kaydedildi.