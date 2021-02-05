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Avrupa
Ünal ÖZTÜRK, HÜRRİYET / Fotoğraflar: Arşiv, AFP
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Yüzlerce firma Hollanda’ya taşınmaya hazırlanıyor

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Yüzlerce firma Hollanda’ya taşınmaya hazırlanıyor
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Yüzlerce İngiliz firmasının Brexit nedeniyle karşılaştıkları sorunlardan kurtulmak için Hollanda’ya yerleşmeye hazırlandığı belirlendi.

HOLLANDA Yabancı Yatırım Ajansı (NFIA), yaklaşık 500 İngiliz firmasının Hollanda’ya yerleşme planı yaptığını ve bu konuda kendilerinden bilgi ve destek istediğini açıkladı. Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari ilişkileri bulunan İngiliz firmalarının sınır kapılarındaki uzun beklemelerden, bürokratik engellerden ve katma değer vergisi kargaşasından yakındıkları kaydedildi.

 

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