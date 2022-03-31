Yüzde 7.3’lük enflasyondan sonra faiz artırımı istedi

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ALMANYA İstatistik Dairesi’nin rekor artış gösteren mart enflasyon oranını yüzde 7.3 olarak açıklamasından sonra değerlendirmede bulunan Bavyera Başbakanı Markus Söder, merkez bankalarının en büyük görevinin fiyat istikrarını korumak olduğunu vurgulayarak Avrupa Merkez Bankası’nın (EZB) fazla gecikmeden doğru önlemleri alması gerektiğini söyledi.

BORÇLANMA ÖNLEM DEĞİL

Vatandaşların birikim ve gelirlerinin giderek eridiğine dikkati çeken Söder, EZB’nin daha sert önlemlere başvurmasını ve faizlerin tekrar artması gerektiğine işaret etti. Federal hükümetin de enflasysonun önüne geçmek için aktif olmasını isteyen Söder, sadece borçlanmaya gidilmesinin önlem olmadığını söyledi. Almanya Vergi Mükellefleri Birliği Başkanı Reiner Holznagel de artan enflasyon rakamlarına karşı vergilendirmelerin yeniden uyumlu hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.