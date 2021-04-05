Yüzde 62 hükümetin aşı sözüne inanmıyor

HER yetişkine 21 Eylül’e kadar aşı imkânı vaadine inanların oranı da yüzde 23’te kaldı. Ankete katılanların yüzde 15’i ise herhangi bir görüş belirtmedi. Şansölye Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, 21 Eylül’e kadar Almanya’da aşı olmak isteyen tüm yetişkinlere imkân sunacaklarını açıklamıştı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi seçmenleri arasında da hükümetin vaadine inanmayanların oranı yüzde 53 olarak tespit edildi. Ülkede Paskalya Bayramı’ndan sonra 35 bin aile hekimine ait muayenehanelerde Kovid-19 aşı uygulaması başlayacak.