Yüzde 60, Sol Parti ve AfD’yle koalisyonu istemiyor

HAFTALIK Der Spiegel dergisi adına Civey tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre seçmenlerin yüzde 60’ı Sol Parti ile ortaklık edilmesine karşı, yüzde 28’i ise destek veriyor. Sol Parti ile ortaklık edilmesine CDU/CSU’luların sadece yüzde 5’inin, AfD’lilerin yüzde 8’inin, FDP’lilerin yüzde 9’unun, Yeşiller destekçilerinin yüzde 43’ünün ve SPD’lilerin yüzde 46’sının sıcak baktığı ortaya çıktı. Sol Parti’lilerin yüzde 96’sının da partiyi koalisyon hükümetinde görmek istediği ortaya çıktı.

AfD’YE DE HAYIR

Aynı kamuoyu yoklamasında, seçmenlerin çoğunun sağ popülist AfD’yle koalisyon kapısının açılmasından yana olmadığı da kaydedildi. Seçmenlerin yüzde 73’ünün böyle bir ortaklığa karşı olduğu, yüzde 22’sinin destek verdiği ve yüzde 5’inin de kararsız olduğu saptandı. AfD ile koalisyona Yeşiller’li seçmenlerin sadece yüzde 5’inin, SPD’lilerin yüzde 8’inin, Sol Parti’lilerin yüzde 13’ünün, CDU/CSU’luların yüzde 19’unun, FDP’lilerin yüzde 35’inin destek verdiği belirlendi. AfD’li seçmenlerin yüzde 91’inin ise partinin koalisyon hükümetinde yer almasını istediği kaydedildi.

KOALİSYON HESAPLARI

Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa Yeşiller’in yüzde 27, CDU/CSU’nun yüzde 24, SPD’nin yüzde 16, FDP’nin yüzde 11, AfD’nin yüzde 11 ve Sol Parti’nin de yüzde 7 oy alması bekleniyor. Bu veriler ışığında, Yeşiller’le CDU/CSU’nun ‘yeşil-siyah koalisyon’, Yeşiller’le FDP ve SPD’nin ‘yeşil-sarı-kırmızı’ trafik lambası koalisyonu, Yeşiller’le SPD ve Sol Parti’nin ‘yeşil-kırmızı-kırmızı’ koalisyon, CDU/CSU, SPD ve FDP’nin ‘siyah-kırmızı-sarı’ koalisyon oluşturma olasılığı bulunuyor.