‘Yüz yüze eğitim şu durumda düşünülemez’

ALMANYA’da Noel tatilinden sonra da günlük hayattaki kısıtlamaların ve okulların kapalı kalmaya devam etmesi bekleniyor. Eğitim Bakanı Anja Karliczek, okullarda yüz yüze eğitimin şimdiki durumda mümkün olmadığını söyledi. Federal ve eyalet eğitim bakanlarının toplantısı öncesi Funke Medya Grubu’na konuşan Karliczek, enfeksiyon durumunun halen endişe verici seviyede yüksek olduğunu, Noel tatilinin korona durumuna etkisinin henüz tam bilinemediğini belirtti. Okulların gelecek haftalarda zor bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Bakan Karliczek, “Her ne kadar öğrenci ve velilerin elbette en çok arzusu olmasına rağmen, bugünlerde tüm yaş gruplarında yüz yüze eğitime tam bir geri dönüş düşünülemez” dedi.

EN AZ BİR HAFTA DAHA

Eğitim Bakanı Karliczek okullarda erken bir açılmanın sonuçlarına karşı uyardı ve bu durumda enfeksiyon seviyesinin çok daha kötüleşeceğini hesaba katmak gerektiğini vurguladı. Karliczek, “Okulları gelecek haftalarda zor bir durum bekliyor. Ben ama bu yıl adım adım okullar ve diğer eğitim kurumlarında normale döneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

‘ACİLEN GEREKLİ’

Eğitim Sendikası da (GEW) okulların 10 Ocak tarihinden sonra hemen açılmasına karşı uyardı. GEW Başkanı Marlis Tepe okulların en az bir hafta daha kapalı kalmasını talep etti ve “Bu acilen gerekli” dedi. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) çocukları kreş ve ilkokula giden velilere kapalı kalması durumunda paralı izin verilmesini istiyor.