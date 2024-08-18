Yüz binler dansa koştu

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Federal Meclis bitişiğindeki tarihi Brandenburg Kapısı’na açılan 17. Juni (17. Haziran) Caddesi üzerinde dün (cumartesi) öğleden sonra düzenlenen elektronik dans müziği şenliğinde, 30 kamyona yerleştirilen elektronik aygıtlardan 300’ün üzerinde DJ’in sunduğu müzik eşliğinde katılımcılar akşam geç saatlere kadar çılgınca dans ederek eğlendiler. ‘Dr. Motte’ olarak tanınan etkinliğin organizatörlerinden Matthias Roeingh, yalnız Berlin’den değil, Almanya’nın çeşitli kesimlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanların 17. Haziran Caddesi’ni dans yerine dönüştürmesinin kent adına memnuniyet verici olduğunu söyledi. Roeingh, “Sevgi ve aşk, kin ve şiddetten daha güçlüdür” dedi.

Federal hükümetin Kültür ve Medya Sorumlusu Devlet Bakanı Claudia Roth da şenliğe video konferans yöntemiyle katıldı. “Tekno, gürültünün ötesindedir. Tekno, artık Berlin kültürü yaşamının bir parçası olmuştur. Elektronik müzik, milliyet, cinsiyet ve sosyal statü tanımaz” diyen Roth, katılımcılara ‘iyi eğlenceler’ diledi. Berlin’deki şenlik sırasında siyasi sloganlar atılmasına da politik afişler ve flamalar taşınmasına izin verilmedi. Bu kurallara riayet etmeyen birkaç kişinin gözaltına alındığı, ancak kayda değer bir olay yaşanmadığı açıklandı. Katılımcılar, akşam geç saatlere kadar devam eden şenlik bittikten sonra gruplar halinde kentin çeşitli kesimlerindeki barlara ve kulüplere giderek sabahın erken saatlerine kadar eğlenmeye devam etti.