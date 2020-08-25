Yuvalarda problem var

YUVALARDA bakım ve eğitimin başarıya ulaşmasının da üç kritere bağlı olduğu kabul ediliyor. Personel sayısı, personelin kalifiyesi ve çocuk gruplarının sayısı. Bartelsmann Vakfı, yuvalarla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını bugün kamuoyuna duyurdu. Almanya genelinde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre yuva personelleri gerekli kalifiyede değil ve çocuk eğitimi ile bakımı konusunda da yetersiz. Araştırmaya göre yuvalarda donanımlı personel çalışmıyor, büyük gruplar halinde bakım ve eğitim hizmeti veriliyor. Bu yüzden de istenilen başarıya ulaşılamıyor. Ülke genelinde personel sayısında açık var. Uzmanlara göre bir eğitmenin en fazla yedi çocukla ilgilenmesi gerekirken, eğitmen başına düşen çocuk sayısı ortalama 8.8’i buluyor. Ayrıca ülke genelinde yuvalardaki grupların yarısı uzmanların önerdiği sayıdan daha fazla çocuklardan oluşuyor.