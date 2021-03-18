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Avrupa
AA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı

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Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı

Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat’ın cenazesi Tacettin Dergahı’nda toprağa verildi.

Tacettin Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazına Polat’ın oğlu Emre Alper Polat, akrabaları ve sevenleri ile AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Sanatçı Uğur Işılak katıldı. Halk ozanı Polat’ın cenazesi daha sonra Tacettin Dergahı’nda defnedildi.
Polat, 1956 yılında Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Gökçedere köyünde dünyaya geldi. Çok sayıda eseriyle Almanya’da ozanlık geleneğini yaşatan ve mahlas olarak Polatoğlu’nu kullanan Yusuf Polat, çok sayıda şiir yazıp eser besteledi.

Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı
Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım
Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı
Uğur Işılak

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