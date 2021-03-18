Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı

Tacettin Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazına Polat’ın oğlu Emre Alper Polat, akrabaları ve sevenleri ile AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Sanatçı Uğur Işılak katıldı. Halk ozanı Polat’ın cenazesi daha sonra Tacettin Dergahı’nda defnedildi.

Polat, 1956 yılında Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Gökçedere köyünde dünyaya geldi. Çok sayıda eseriyle Almanya’da ozanlık geleneğini yaşatan ve mahlas olarak Polatoğlu’nu kullanan Yusuf Polat, çok sayıda şiir yazıp eser besteledi. Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım Uğur Işılak