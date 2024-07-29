‘Yurttaş Parası’nda köklü reform!

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin ‘Hartz IV’ olarak bilinen sosyal yardım yerine 1 Ocak 2023’te uygulamaya koyduğu ‘Yurttaş Parası’ tartışmaları yeniden alevlendi. Hükümetin küçük ortağı FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, ‘Yurttaş Parası’ alan ve çalışacak durumda olup da kendilerine teklif edilen iş yerlerini geri çevirenlere yüzde 20-30 daha az ödemeye yapılmasını da içeren köklü bir reforma gidilmesinden yana olduğunu açıkladı. Yeşiller buna karşı çıkarken, aralarında Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil’ın da bulunduğu bazı SPD’liler bu alanda birtakım adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken, Lindner’in planına destek verdiler.





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CDU: HİÇ ÖDENMESİN

Hükümetin ‘Yurttaş Parası’ uygulamasına baştan beri karşı olan CDU/CSU’dan da Lindner’in girişimine tam destek geldi. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, bu yönde atılan ve atılacak her adımı destekleyeceklerini belirtirken, planlanan reformun daha köklü olması gerektiğini savundu. Federal Çalışma Ajansı eski Başkanları Frank-Jürgen Weise ve Heinrich Alt’ın açıklamalarına göre 25-45 yaşları arasında çalışabilecek durumda olan 260 binden fazla kişinin kendilerine teklif edilen işleri kabul etmeyip yıllardır devletin ve vergi mükelleflerinin sırtından geçindiklerini hatırlatan Linnemann, “Bu durumda olanlara hiç ödeme yapılmasın” açıklamasında bulundu. Linnemann ayrıca, ‘Yurttaş Parası’ alan Almanya’daki Ukraynalıların iş piyasasına kazandırılması için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini de söyledi. “Ukraynalılar bizim özgürlüğümüz için de savaşıyorlar” derken, diğer Avrupa ülkelerindeki Ukraynalıların yüzde 50’den fazlası çalışırken, Almanya’da bu oranın yüzde 25’i bulmadığını hatırlattı ve “Bu alanda girişimde bulunmak gerekiyor” dedi.





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50 MİLYAR EURO

ALMANYA’da 1.5 milyona yakını çocuk olmak üzere 5.6 milyon kişiye ‘Yurttaş Parası’ ödeniyor. Tek başına yaşayan yetişkinlere ayda 563 Euro, çiftlere kişi başı 506 Euro ödeniyor. 5 yaşına kadar olan çocuklara 357, 6-13 yaş arasındakilere 390, 14-17 yaş grubuna 471 ve 18-24 yaş grubuna da 451 Euro ödeniyor. Federal Çalışma Ajansı ayrıca ‘Yurttaş Parası’ alanların ev kirasıyla ısı ve elektrik giderlerini de üstleniyor. 2023 yılında toplam 42.6 milyar Euro ‘Yurttaş Parası’ ödendiği ve bu rakamın bu yıl 50 milyar Euro’yu bulmasından hareket edildiği de belirtildi.