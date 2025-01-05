‘Yurttaş Parası’ tartışması

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AfD’nin ardından muhafazakâr CDU/CSU da sosyal yardım nitelikli ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinde köklü reform planlarından sonra, Yurttaş Parası ile geçinenlere çalışma mecburiyeti getirilmesini önerdi. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, “Almanya’da ‘Yurttaş Parası’ alan herkes çalışmalı. Kendilerine gösterilen işleri kabul etmeyenlere sosyal yardım yapılmamalı. Bu çok adil ve mantıklı bir yaklaşımdır. Almanya’da kimse çalışma mecburiyetinde değildir. Ama sosyal yardımla geçinen ve çalışabilecek durumda olup da çalışmak istemeyene de her gün işine gidip gelen insanların sırtından geçinme imkânı ve fırsatı verilmemelidir” dedi.

Carsten Linnemann

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SCHWERIN’DE UYGULAMA BAŞLADI

Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern’in başkenti Schwerin’de ‘Yurttaş Parası’ alanlara çalışma mecburiyeti uygulaması başlatıldı. Thüringen eyaletine bağlı Saale-Orla Kaymakamı Christian Herrgot, ‘Yurttaş Parası’ ile geçinenlere çalışma mecburiyeti getirdi. Herrgot, “Almanya genelinde sığınmacılara çalışma mecburiyeti getirilmesi gerektiği gibi, gösterilen işleri kabul etmeyenlere daha katı yaptırımlar uygulanmalı. ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinde yapılan yüzde 10 kesinti gibi bir yaptırım etkisiz kalıyor. Bu konuda daha ciddi tedbirler alınmalı” diye konuştu

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ALIYOR

Almanya genelinde çalışma çağında ve çalışabilecek durumda olan 4 milyonun üzerinde kişinin ‘Yurttaş Parası’ ile geçindiği belirtildi. Almanya’da yetişkinlere ayda 563 Euro, 14-18 yaş grubu çocuk ve gençlere 471 Euro, 6-14 yaşlarındaki 390 Euro, 0-5 yaş arasındakilere de 357 Euro ‘Yurttaş Parası’ ödeniyor. Ayrıca konut kiraları da devlet tarafından üstleniliyor.