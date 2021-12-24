Yurtdışı borçlanmanın günlüğü 21.40 tl arttı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısında 2022 yılı için belirlenen asgari brüt ücretler, şu şekilde açıklandı: Brüt asgari ücret 3.577.50 TL’den 5.004,00 TL’ye yükselirken, net ücret 2.825,00 TL’den 4.253,00 TL’ye çıktı.

YÜZDE 45’İ HESAPLANIYOR

Yurtdışı borçlanmada esas alınan günlük miktar, asgari ücretin yüzde 45’i oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaba göre günlük borçlanma miktarı 53.66 TL’den 75.06 TL’ye yükseldi. 2008 yılından bu yana asgari ücrete endekslenen yurtdışı borçlanmada baz alınan günlük miktar, son zamla birlikte gün başına 21.40 TL tutarında artmış oldu. 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak yeni borçlanma miktarlarına göre, 5 bin gün için 375 bin 300 TL, 5 bin 400 gün için 405 bin 324 TL, 7 bin 200 gün için 540 bin 432 TL ve 9 bin gün için 675 bin 540 TL ödenmesi gerekecek.

ACABA KAÇ KİŞİ BAŞVURUR?

Son yıllarda yapılan ve 3201 sayılı yurtdışı borçlanma kanununu kapsayan yasal değişiklikler sonucu cazip bir yatırım aracı olmaktan çıkarılan borçlanarak emekli olma yöntemi, 2022 yılı için geçerli olacak yeni zamlardan sonra tümüyle cazibesini yitirdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl Avrupa’da yaşayan kaç kişinin yurtdışı borçlanma yoluyla emekli olmayı düşündüğü merak konusu oldu.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Türkiye’de her yılın sonunda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, adı üstünde asgari ücreti tespit ediyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücreti belirlemek için dört kez toplanan komisyon, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdikten sonra komisyon üyeleri, işveren ve işçi temsilcilerinin sahipliğindeki toplantılara katılıyorlar. Son toplantı yeniden bakanlıkta gerçekleştiriliyor. Komisyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen üye başkanlık yaparken, en az 10 üyenin katılımıyla yapılan son toplantıda, asgari ücret miktarına ilişkin karar oy çokluğuyla alınıyor. Oylama sonunda yapılan sayımda, oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2022 YILINDA A’DAN Z’YE NELER DEĞİŞECEK- 1

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ALMANYA’DA ASGARİ ÜCRETE ÇİFTE ZAM MÜJDESİ

TÜRKİYE’de asgari ücrete yapılan zam açıklanmasından sonra Almanya’da da önümüzdeki yıl için asgari ücrete çifte zam müjdesi verildi. Yeni kurulan federal koalisyon hükümeti, 1.1.2022’den itibaren geçerli olmak üzere asgari ücreti 9.82 euroya, 1.7.2022’den sonra da 10.45 euroya yükseltti. Koalisyon partileri, hükümet programında, 2022 yılı için asgari ücretin 12 euroya kadar yükseltmek istediklerine yer verdiler. Bu amaçla Asgari Ücret Komisyonu tarafından zamlara ilişkin yeni önerilerde bulunması bekleniyor. Almanya’da branşlara göre önümüzdeki yıl için değişik oranlarda zam yapılması öngörülüyor.

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MİNİJOB 520 EURO’YA ÇIKIYOR

Türk iş hukuku açısında kısa süreli çalışma olarak adlandırılan, sosyal güvenlik kesintilerden muaf tutulan Minijob şeklindeki işler için konulan 450 euroluk üst kazanç sınırının, önümüzdeki yıl 70 euro artırılarak 520 euro seviyesine çıkarılması planlanıyor. Sosyal Demokrat Parti, Birlik 90/Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den oluşan üçlü koalisyon hükümeti tarafından varılan uzlaşmaya göre, Minjob şeklindeki çalışma, haftalık 10 saatlik iş temelinde asgari ücret uygulamasına tabi olacak. Ayrıca işverenler, Minijob işinde çalışan personelinin kişisel vergi numaralarını, elektronik yoluyla Minijob-Bilgi Merkezi’ni iletmekle yükümlü olacaklar.

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VERGİ MUAFİYETİ

Almanya’da yeni yılda vergi mükellefleri için geçerli olan vergiden muaf gelir miktarları da artırılacak. Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, bekarlar 9 bin 984 euroya kadar elde ettikleri kazançları vergiden muaf olacak. Evlilerde ise bu miktar 19 bin 968 euroya çıkacak. Böylelikle bekarlar için vergiden muaf gelir miktarı 240, evlilerde ise 480 euro artmış olacak.

BENZİN VE DOĞAL GAZA ZAM

Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya’da da 1 Ocak’ta akaryakıt ve doğalgaz pahalanacak. Çevre kirliliğine yol açan karbondioksit (CO2) emisyonunun azaltılması amacıyla CO2 fiyatına yapılan kademeli artış, akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açacak. Yeni yılda uygulamaya girecek yeni düzenlemeye göre, ton başına karbondioksit fiyatı 30 euro artacak. Bu artış benzin fiyatlarının litre başına 1.5 cent zamlanmasına neden olacak. Doğal gaz fiyatı da her 10 kilowatt saat başına 1 cent zamlanacak. Mazot ve fuel oil’in litre fiyatı 9.5 cent yükselecek.

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POSTA ÜCRETLERİ DE ARTACAK

Yeni yılda sadece akaryakıta değil, posta gönderi ücretlerini de zam bekliyor. Bu yılın temmuz ayında standart mektupların gönderi ücretini 70’den 80 cente, kartpostal gönderi ücretini 45 centten 60 cente çıkaran Alman Posta İdaresi, yeni yılda posta gönderi ücretlerini bir kez artıracağını açıkladı. Buna göre, standart mektupların gönderi ücreti 85 cente, kartpostal gönderi ücreti 70 cente yükselecek, büyük boy zarf gönderi ücreti ise 5 cent artacak.

PLASTİK POŞETLERE YASAK

Almanya’da uzun süredir market raflarından kalkan plastik poşetler, yeni yılda tümüyle tarihe karışacak. 1 Ocak’tan itibaren marketlerde plastik poşetlerin satışı tamamen yasak olacak. Sadece meyve ve sebze için ince poşetleri müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilecek.

ALO REKLAMA CEZA GELİYOR

Tüketicileri telefonla arayıp izinsiz bir şekilde ürün satışı yapan şirketlere ceza geliyor. 28.05.2022 tarihinden itibaren tüketicilerden izin almadan telefonla arayarak ürün veya hizmet satışı yapan şirketlere ceza kesilecek. Şirketler, telefonla reklam yapmak için tüketicilerden aldıkları satış iznini kayıt altına almak ve bu kayıtları beş yıl saklamakla yükümlü olacaklar.



DEVAM EDECEK: Yeni yılda kime ne kadar koronavirüs primi verilecek?