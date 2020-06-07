Yurt dışından rezervasyon hareketliliği başladı

TÜRKİYE’deki otellerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağlık turizmi sertifikasına göre hazırlıklarını sürdürdüğünü, ülke genelindeki otellerin yoğun bir hazırlık sürecinde olduğunu belirten Özden, işletmelerin açılış moduna girdiğini, gelecek yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak için hazır olduklarını ifade etti. Herkesin gönül rahatlığıyla tatillerini yapabileceğini anlatan Özden, şunları söyledi: “Onların huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tatillerini geçirmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Zaten oteller, yıllardır sağlık ve hijyen kurallarına uygun çalışmalar yapan, gıda mühendisleri çalıştıran kurumlardı. Dolayısıyla bu durumda en deneyimli ve en hazırlıklı sektör, oteller oldu. Bu sürecin bizim için gayet rahat geçeceğini düşünüyorum. Konaklayacak kişilere otel girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe uyarısı her yerde olacak. 1.5 metrelik sosyal mesafe, havuzda, plajda ve restoranlarda olacak. Personelimizin de bütün kayıtları tutuluyor. İşe başlamadan önceki sağlık geçmişlerine bakıyoruz. Düzenli şekilde takip edilecek. Denetimleri de düzenli olarak yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın iş birliği içerisinde tesisleri hazırladı, pandemi dolayısıyla personelimiz de eğitim aldı.”

‘HIZLI NORMALLEŞME OLURSA...’

Yurt dışından sezon öncesi yapılan rezervasyonlar içinde temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında iptallerin az olduğunu belirten Özden, şöyle devam etti: “Dünya normalleştikçe, insanlar bu korkuyu attıkça yeni rezervasyonlar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Temmuz ayından itibaren rezervasyonlarda bir hareketlenme başlar. Ağustos, eylül ve ekim aylarında artarak devam eder. Nisan ve mayıs ayında gelemeyenlerin bir kısmı, bir sonraki seneye aktardılar. Bir kısmı da bu yılın temmuz ve ağustos ayına ertelediler. Şu anda İngiltere, Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden rezervasyonlar geliyor. Şöyle bir avantajımız var; temmuz ayında hızlı bir normalleşme olursa, bu ay ve ağustos yüksek sezonlar olacak. Otellerin dolu, fiyatların yüksek olduğu ve otellerin iyi para kazandığı dönemler. Kayıpların birçoğunun bu dönemde kapatılabileceğini düşünüyoruz. Tabii birçok kaybımız oldu. Bunu bu sene kapatmamız mümkün değil. Temmuz ayında yüzde 70’lik bir doluluğun iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Oteller sosyal mesafeye göre kapasitelerini belirleyecek. İletmenin yeteri kadar kullanabileceği alan varsa yüzde 100 kapasiteyle sezonu geçirebilecek.”