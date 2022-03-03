Yurt dışındaki vatandaşların birikimleri Akbank YUVAM’la değerleniyor

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YURT dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan, Adres Kayıt Sistemi’nde yurt dışı yerleşik olarak kayıtlı 18 yaşından büyük TC vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri, 1 Şubat 2022 ve sonrasında yurt dışı bankalardan Akbank’a transfer ettiği dolar, euro, sterlin cinsinden mevduatlarını TL’ye çevirerek YUVAM hesabı açabilecek. Hesap açılışları, 10 bin TL ve üzeri birikimler için 3, 6 ve 12 ay vadelerde Akbank şubelerinden yapılabilecek. Hesap açılışlarında mevduatlar tercihe göre dolar, euro veya sterlin döviz cinslerinden birine endekslenebilecek.

GETİRİ FARKINI ALACAK

Müşteriler, birikimlerini faiz oranı ile değerlendirirken vade sonunda kur getirisi faiz getirisinden daha yüksek ise getiri farkını da alabilecek. Üstelik buna ilave olarak Merkez Bankası’nın vadelere göre değişen oranlarda sağladığı ek getiriden de yararlanabilecek. Yurt dışında yerleşik müşterileri, döviz birikimlerini yurt içine taşımaları konusunda teşvik edecek olan YUVAM Hesap’ın stopaj oranı ise sıfır olacak.