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HABERLERAvrupa Haberleri

Yurt dışındaki Türkler de, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek

#Yurt Dışında Yaşayan Türkler#Kur Korumalı Mevduat Sistemi#AVRUPADAN HABERLER
Yurt dışındaki Türkler de, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek

Resmi gazetede yayımlanan karara göre; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

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RESMİ gazetenin bugünkü sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar ile; Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Tebliğ’de yapılan değişiklikte; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat sistemine dahil olabileceği belirtildi.

YUVAM HESABI AÇABİLECEK
Değişiklikle; yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının talep etmesi halinde, sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek YUVAM hesabı açabileceği aktarıldı. Değişikliğin, bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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#Yurt Dışında Yaşayan Türkler#Kur Korumalı Mevduat Sistemi#AVRUPADAN HABERLER

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