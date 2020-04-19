‘Yurt dışındaki görevlilerimiz ellerinden gayreti gösteriyorlar’

“YURT dışındaki hocalarımız muhtaç olan insanlara İtalya’da, Fransa’da, Amerika’da yardıma devam ediyorlar. Kim yardıma muhtaç ise onlara ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hocalarımızın hanımları, yemek yapıp hastanelere götürüyor, düşünebiliyor musunuz? Yani bunu karşısında görünce o insanların Müslümanlara olan yakınlığı artıyor. Bizim medeniyetimizin esası budur. Mazlum, muhtaç kim olursa olsun onun yanında yer almak önemlidir.”

Camilerde cemaatle namaza verilen aranın Ramazan ayında da devam edeceğini hatırlatan Erbaş, teravih namazlarının evde ailecek kılınmasını tavsiye etti. Evde geçirilen zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Erbaş, şöyle devam etti: “Aile bağlarının güçlenmesine de katkı sağlaması noktasında, gayret içerisinde olalım. Bol bol kitap okuyalım. Kitap bulamama gibi bir endişemiz de yok şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını dijital ortama yükledik. Ücretsiz bir şekilde hangi kitabı okumak istiyorsanız, indiriyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz.” Erbaş, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası” için destek çağrısını yineledi.