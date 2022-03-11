Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Yurt dışındaki çocuklar için ‘Türkiye’ temalı 23 Nisan resim yarışması!

#İngiltere#Yurt Dışındaki Çocuklar İçin ‘Türkiye’ Temalı 23 Nisan Resim Yarışması!#AVRUPADAN HABERLER
Yurt dışındaki çocuklar için ‘Türkiye’ temalı 23 Nisan resim yarışması

Bu yıl 102. yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yurt dışında yaşayan Türk çocukları için ‘Türkiye’ temalı resim yarışması düzenliyor.

Haberin Devamı

BU yarışmayla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının vatan, millet ve bayrak sevgisi başta olmak üzere milli değerlerimizi hatırlamaları ve bu değerlere bağlılıklarının artması amaçlanıyor. Ayrıca çocuklarımıza kültür ve sanat bilinci kazandırmak, onların yaratıcılıklarını ortaya koymalarını ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleri hedefleniyor. Konuyla ilgili T.C. Londra Başkonsolosluğu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, TBMM Başkanlığı tarafından yurtdışında yaşayan çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenlenecektir. Saygıyla duyurulur.” Söz konusu resim yarışması hakkında ayrıntılı bilgiye TBMM Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir

Yurt dışındaki çocuklar için ‘Türkiye’ temalı 23 Nisan resim yarışması
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 18 Mart 2022
Yarışma Sonuçlarının İlanı: 08 Nisan 2022
Ödül Töreni: 18 - 23 Nisan 2022
Yurt dışındaki çocuklar için ‘Türkiye’ temalı 23 Nisan resim yarışması
YARIŞMA ÖDÜLLERİ
Ödüller, 8-12 ve 13-17 olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.
Birincilik Ödülleri: Tablet
İkincilik Ödülleri: Elektrikli Scooter
Üçüncülük Ödülleri: Drone
Mansiyon Ödülleri (5 adet): Boyama Seti
Dereceye giren çocuklar ebeveyni ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetlisi olarak 23 Nisan haftasında TBMM’yi ve Anıtkabir’i ziyaret edecektir.

Haberin Devamı

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ
Seçici Kurul değerlendirmesinin ardından yarışma sonuçları ve ödül töreni kesin tarihi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
e-posta: kultur.sanat@tbmm.gov.tr

Yurt dışındaki çocuklar için ‘Türkiye’ temalı 23 Nisan resim yarışması

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Yurt Dışındaki Çocuklar İçin ‘Türkiye’ Temalı 23 Nisan Resim Yarışması!#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı