Yurt dışındaki çocuklar için ‘Türkiye’ temalı 23 Nisan resim yarışması!

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BU yarışmayla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının vatan, millet ve bayrak sevgisi başta olmak üzere milli değerlerimizi hatırlamaları ve bu değerlere bağlılıklarının artması amaçlanıyor. Ayrıca çocuklarımıza kültür ve sanat bilinci kazandırmak, onların yaratıcılıklarını ortaya koymalarını ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleri hedefleniyor. Konuyla ilgili T.C. Londra Başkonsolosluğu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, TBMM Başkanlığı tarafından yurtdışında yaşayan çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenlenecektir. Saygıyla duyurulur.” Söz konusu resim yarışması hakkında ayrıntılı bilgiye TBMM Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir

Son Başvuru Tarihi:

Yarışma Sonuçlarının İlanı:

Ödül Töreni:

Birincilik Ödülleri:

İkincilik Ödülleri:

Üçüncülük Ödülleri:

Mansiyon Ödülleri (5 adet):

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18 Mart 202208 Nisan 202218 - 23 Nisan 2022Ödüller, 8-12 ve 13-17 olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.TabletElektrikli ScooterDroneBoyama SetiDereceye giren çocuklar ebeveyni ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetlisi olarak 23 Nisan haftasında TBMM’yi ve Anıtkabir’i ziyaret edecektir.

YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ

Seçici Kurul değerlendirmesinin ardından yarışma sonuçları ve ödül töreni kesin tarihi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı

e-posta: kultur.sanat@tbmm.gov.tr