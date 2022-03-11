Yurt dışındaki çocuklar için ‘Türkiye’ temalı 23 Nisan resim yarışması!

BU yarışmayla yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının vatan, millet ve bayrak sevgisi başta olmak üzere milli değerlerimizi hatırlamaları ve bu değerlere bağlılıklarının artması amaçlanıyor. Ayrıca çocuklarımıza kültür ve sanat bilinci kazandırmak, onların yaratıcılıklarını ortaya koymalarını ve hayal dünyalarını zenginleştirmeleri hedefleniyor. Konuyla ilgili T.C. Londra Başkonsolosluğu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, TBMM Başkanlığı tarafından yurtdışında yaşayan çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenlenecektir. Saygıyla duyurulur.” Söz konusu resim yarışması hakkında ayrıntılı bilgiye TBMM Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir
YARIŞMA SONUÇLARI VE ÖDÜL TÖRENİ
Seçici Kurul değerlendirmesinin ardından yarışma sonuçları ve ödül töreni kesin tarihi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres:Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
e-posta: kultur.sanat@tbmm.gov.tr