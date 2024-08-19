Yurt dışı Türklerden 15 milyar Dolar katkı

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ÖZELLİKLE yaz aylarında ana vatana giden milyonlarca Avrupalı Türk’ün, doğrudan yatırımların yanı sıra sadece ziyaretleri sırasında yaptıkları harcamalar, turizm, ticari ve özel amaçlı maddi transferler yoluyla Türkiye’ye her yıl en az 15 milyar Dolar katkı sunduğunu belirten Akpınar, “Bu hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir” dedi. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde öz kültürlerini ve ana vatanla olan bağlarını korumaya özen gösterdiklerini vurgulayan İsmail Akpınar, şöyle konuştu: “Hem geldikleri hem de yaşadıkları ülkenin ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar. Yalnız 2023 yılında, Batı Avrupa’da ikamet eden 5.5 milyon Türk vatandaşı ve Türkiye kökenli, turizm harcamaları, ticari ve özel transferler yoluyla Türkiye’ye toplamda 15.02 milyar Dolar katkı sağladı. Bu katkının en büyük kısmını, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerdeki harcamalar oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2023 yılında Batı Avrupa’da yaşayan Türkler, Türkiye’ye yaptıkları ziyaretlerde toplamda 7.14 milyar Dolar harcama yaptı. Almanya’daki Türkler ise bu harcamaların yaklaşık 3.86 milyar Dolar’la başını çekiyor. Ayrıca, ticari faaliyetler ve özel para transferleri ile de Türkiye’nin ekonomisine büyük katkılar sağlandı. Almanya’daki Türk işletmeleri, 2023 yılında Türkiye’den 2.5 milyar Dolar değerinde mal ithal etti. Dünya Bankası verilerine göre, Almanya’da yaşayan Türkler Türkiye’deki ailelerine ve sevdiklerine 1.8 milyar Dolar havale etti.”

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‘GİZLİ KAHRAMANLAR’

“Avrupalı Türklerin Türkiye ekonomisine olan devasa katkısı, Türkiye’nin geleceği için ne kadar önemli bir rol oynadıklarını gözler önüne seriyor. Bu da Avrupalı Türkler ile ilgili sosyal medyada yaratılmak istenen ön yargı ve algıların ne kadar temelsiz ve tutarsız olduğunun en iyi kanıtıdır. Ön yargılar bir kenara, Avrupalı Türkler, Türkiye’nin gizli kahramanları olarak görülmeli. Avrupalı Türklerin özellikle Türkiye’deki yatırımları, yurt dışında konsolosluk hizmetleri ve bedelli askerlik için yaptıkları harcamalar göz önünde bulundurulduğunda, bu katkı miktarının daha da artacağı açık bir gerçektir.”

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GURBETÇİYE VERGİ YALAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de ‘Vatana Destek’ vergisinin yalan olduğuyla ilgili bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Gurbetçiler yıllık 2000 Euro vatana destek vergisi verecek’ iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Resmî kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verilmişti.