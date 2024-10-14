‘Yurt dışı seçim bölgesi’ olsun

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MÜNİH’te yaşayan Saadet Partisi Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara Yönelik Politikalar Kurulu Komisyon Üyesi Şaban Turhal, partililere geniş kapsamlı bir sunum yaparken, yurt dışında yaşayan gençler için bedelli askerlik ücretinin 1000 Euro olmasını içeren ‘Askeralma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ veren İstanbul milletvekili Mustafa Kaya’ya teşekkür etti. Turhal, bu teklifin yurt dışında yaşayan Türk gençleri için çok büyük bir önem taşıdığının altını çizdi. Yıllardır Almanya’da yaşayan Türklerin ve Türkiye kökenli insanların sorunlarını çok iyi tanıyan Turhal, sunumunda ayrıca ‘yurt dışı seçim bölgesi’ oluşturulması ve ‘Yurtdışı Türkler Bakanlığı’nın kurulması beklentilerini de dile getirdi. ‘Sıla Yolu’nda yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek, sınırlarda geçişlerinin hızlandırılması ve seyahat altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türk Hava Yolları’nın (THY) uçak biletleri fiyatlarını özellikle izin ve tatil dönemlerinde büyük ölçüde artırdığını belirten Turhal, buna bir çözüm yolu bulunması gerektiğini vurguladı.

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Şaban Turhal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI

Almanya’nın ‘çifte vatandaşlık’ konusunda üzerine düşeni yaptığına işaret eden Şaban Turhal, Türkiye’nin de işlemlerin çabuklaştırılması için bir an önce gerekli adımları atmasını istedi. ‘Çifte vatandaşlık’ konusunda Türkiye’nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına daha fazla destek vermesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ankara’daki toplantıda ayrıca, tüm siyasi partilerde genel başkan yardımcılarından birinin yurt dışındaki Türklerden sorumlu olması gerektiği ve bu sayede yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının daha etkin bir şekilde çözülebileceği gündeme getirildi. Saadet Partisi’nin de yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdüreceğini ilan etmesiyle toplantı sonlandırıldı.