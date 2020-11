Yüreği yanık bir anne

MAİDE anne, yıllar önce eşinden ayrıldığı için saçını süpürge edip her türlü fedakârlıkta bulunarak tek başına büyüttüğü kızının kandırılıp terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünüyor.

Sadece düşünmüyor, bunu çok açık bir biçimde söylüyor da yazıyor da.

Liseli kızının Berlin’in Wedding kesimindeki ‘Navenda Kurdistaniyen li Berli-ne’ (Özgür Kürt Cemaati Berlin) adındaki dernekte düzenlenen sözde kültürel etkinlikler ile folklor kurslarına katıldığını ve beyninin de orada yıkandığını düşünüyor.

Kızının kendisine folklor kurslarına katıldığı günlerde “Anne beni ikna etmeye çalışıyorlar, ama ben ikna olmayacağım. Ben okuyacağım. Sen hiç korkma” dediğini söylüyor.

Ama PKK’nın kızını kendisinden kopardığını söyleyip feryat ediyor.

“Kızım neredeysen gel lütfen” diye yalvarıyor.

“Bu acıyı ne kendine çektir ne de bana. Benim acılarım her geçen gün artmakta. Daha fazla dayanamayacağım. Neredeysen çık gel. Bu azabı daha fazla çekmeyelim” diyor.

Maide anne, “PKK’lılar hem çocuğuma hem de bana acı çektiriyorlar. Onların bu yanlışları sonuna kadar devam edemez” diyor.

*

İşte Maide anne kızına kavuşmak için aylardır gösteri yapıyor.

Şubat ayında Wedding’deki ‘Navenda Kurdistaniyen li Berline’ derneği önünde başlattığı oturma eylemini daha sonraki aylarda tarihi Brandenburg Kapısı ve bitişiğindeki Federal Meclis olarak bilinen Alman Parlamentosu’nun önüne taşıdı.

Elinde kızının gülümseyen bir fotoğrafının bulunduğu ‘PKK tarafından kaçırıldı’ yazılı bir pankart ve üzerinde Nilüfer fotoğraflı bir tişörtle bu eylemini sürdürdü.

5 ayı aşkın süredir de her çarşamba günü Başbakan Angela Merkel başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı boyunca başbakanlık binasının karşısında eylemini sürdürüyor.

Kendisine destek veren başka kadın ve erkekler de var.

Maide anne ve beraberindekiler, zaman zaman “PKK bir virüstür. Bana kızımı kurtarmak için yardım edin” yazılı pankartlar da taşıyorlar.

Önlerinden Alman bakanların içinde bulunduğu araçlar geçiyor.

Ama hiç biri de “Aylardır bu kadın burada eylem yapıyor. Acaba neden? Acaba ne istiyor?” diye sormuyor.

Maide anne, “Ben kızımı PKK’dan geri istiyorum. Bayan Merkel, Bay Seehofer (Federal İçişleri Bakanı) lütfen bana yardım edin!!!” diye yalvarıyor.

Ama kimse de acılı annenin bu feryadına kulak vermiyor.

Maide anne, kızına kavuşuncaya kadar bu eylemini sürdüreceğini söylüyor.

*

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın (BfV) verilerine göre, 2013-2019 yılları arasında Almanya’dan PKK’ya 270 kişi katıldı.

4’ü 2019’da olmak üzere bunlardan 22’si çatışmalarda öldürüldü.

Terör örgütüne katılanlardan 130’u ise Almanya’ya geri döndü.

BfV’nin verilerine göre yalnız 2019 yılında PKK Almanya’da 16 milyon euro ‘yardım’, yani ‘haraç’ topladı.

PKK’nın faaliyetleri 1993 yılından beri Almanya’da yasaktır.

PKK, 2002 yılından beri Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde terör örgütleri listesindedir.

Ama buna rağmen PKK Almanya da dahil, birçok AB ülkesinde istediği gibi at oynatmaktadır.

PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için Halkların Demokrat Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ‘Diyarbakır Anneleri’nin 20’si çocuklarına kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadılar.

Aynı sevinç ve mutluluğu “Kızımı istiyorum” diye feryat eden Maide anne de yaşamak istiyor.

Ne olur, “Bayan Merkel, Bay Seehofer, lütfen bana yardım edin. Kızımı istiyorum” diye yalvaran Maide annenin feryadına kulak verin.