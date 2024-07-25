Yurdumspor 88 Lehrte bu kez farklı kazandı!

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HANNOVER yakınlarında bulunan Lehrte kasabasında 1988 yılında kurulan ve 1. Kreisklasse’de top koşturan Yurdumspor 88 Lehrte Futbol Kulübü, 2. Kreisklasse takımlarından TUS Schwüblingsen ile sosyal sorumluluk çerçevesinde; felç geçiren karşı takım oyuncularının biri için dayanışma futbol karşılaşmasında oyunu 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Yurdumspor 88 Lehrte antrenörü İmdat Duran’ın da jubilesinin yapıldığı karşılaşma gayet centilmence oynandı.

‘BİR ÜST LİGE ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ’

Maç hakkında bilgi veren Duran “Uzun süreden beri oynadığım Yurdumspor 88 Lehrte futbol birinci takımının bu sezon itibariyle antrenörlüğünü üstlendim. Bugün yaptığımız dostluk ve dayanışma karşılaşmasında, yiyecek-içeceklerden ve girişlerden, yapılan bağışlardan elde edilen geliri karşı takım oyuncularından felç geçiren bir oyuncu arkadaşımıza takdim edildi. Bu sezon yeni transferlerle bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Tüm planlarımızı bu şekilde yaptık. Çalışmalarımıza da bu yönde devam ediyoruz. Bugün olduğu gibi, Lehrte’li Türklerin sezon boyunca da takımımızın maçlarına gelerek desteklerini bekliyoruz. Lehrte Stadyumunda yapılan karşılaşmaya tatil sezonu olmasına rağmen Lehrte’li Türkler de karşılaşmayı izlemeye gelerek destekte bulundular” dedi.

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30 DAKİKADA İKİ GOL ATTI

Yurdumspor’un eski oyuncularından Mustafa Özkan ve düğünlerin aranan ses sanatçısı Enver Temiz “Güzel bir dayanışma örneği sergiledikleri için takımımız Yurdumsor’u tebrik ediyoruz. Bizler de elimizden geldiği kadar desteklemek ve takımımızın maçına destek vermek için buradayız. Umarız daha üst liglerde oynarken de izlerkmek nasip olur” diye konuştu. Son maçına ikinci yarı giren antrenör İmdat Duran, jubilesini yaptığı maçta 30 dakika oynayıp iki de gol attı. Kendisine bir plaket ve çiçek verilerek uğrlandı.