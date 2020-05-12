Yunus Mallı sezonu kapattı mı?

Koronavirüs şüphesiyle karantinada kalan ve yaptırdığı iki testin de sonucu negatif çıkan 28 yaşındaki futbolcu, perşembe günü tüm Bundesliga futbolcularıyla birlikte üçüncü testini yaptıracak. Yunus, koronavirüs krizi başladığından beri takımla birlikte çalışmalara katılamadı. Bu yüzde antrenman eksiği bulunan tecrübeli futbolcunun yeniden form yakalaması içini uzun bir süreye ihtiyacı olacak. Yunus’un ne zaman istenilen forma geleceği ise bilinmiyor. Sezon haziran sonunda bitecek. Türk Milli futbolcu Yunus’un amacı, kalan 9 maçın en az yarısında forma giymek. Ocak ayında Union Berlin ile altı aylık kiralık sözleşme imzalayan Yunus, bu sezon yedi karşılaşmada forma giydi.