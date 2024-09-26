Yunus Emre Enstitüsü Küy müziğini Köln’e taşıdı

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KÖLN Yunus Emre Enstitüsü, Türk dünyasının ortak miraslarından olan Küy müziğini müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli çalgı dombra ile unutulmaz bir dinleti sundu. Hollandalı müzisyen German Popov, farklı Kazak çalgılarıyla Toktagan’a eşlik ederek dinleyicilere zengin bir müzik ziyafeti yaşattı.

KÜY MÜZİĞİ NEDİR?Küy, efsaneler, mitolojik hikâyeler ve doğa olayları gibi konuları kelimeler olmadan, tamamen müzik yoluyla anlatma gücüne sahiptir. Bu nedenle Kazak kültüründe sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bir iletişim aracı olarak görülür. Kazak Kültür Merkezi ve Avrupa Trabzonlular Derneği iş birliğinde Yunus Emre konferans salonunda verilen konseri müzikseverler beğeniyle izledi. Köln Yunus Emre Enstitüsü yılın on iki ayında değişik vesilelerle kuruluşlarla iş birliği yaparak Türk dünyasının ortak kültür miraslarını Avrupa’ya taşıyor.