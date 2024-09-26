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Yunus Emre Enstitüsü Küy müziğini Köln’e taşıdı

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#AVRUPADAN HABER#Yunus Emre Enstitüsü Küy Müziği#Aitolkyn Toktagan
Yunus Emre Enstitüsü Küy müziğini Köln’e taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 11:52

Ünlü Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, müzikseverleri Kazakların Küy müziğiyle Orta Asya bozkırlarına götürdü.

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KÖLN Yunus Emre Enstitüsü, Türk dünyasının ortak miraslarından olan Küy müziğini müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli çalgı dombra ile unutulmaz bir dinleti sundu. Hollandalı müzisyen German Popov, farklı Kazak çalgılarıyla Toktagan’a eşlik ederek dinleyicilere zengin bir müzik ziyafeti yaşattı.

Yunus Emre Enstitüsü Küy müziğini Köln’e taşıdı

Yunus Emre Enstitüsü Küy müziğini Köln’e taşıdı

KÜY MÜZİĞİ NEDİR?
Küy, efsaneler, mitolojik hikâyeler ve doğa olayları gibi konuları kelimeler olmadan, tamamen müzik yoluyla anlatma gücüne sahiptir. Bu nedenle Kazak kültüründe sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel bir iletişim aracı olarak görülür. Kazak Kültür Merkezi ve Avrupa Trabzonlular Derneği iş birliğinde Yunus Emre konferans salonunda verilen konseri müzikseverler beğeniyle izledi. Köln Yunus Emre Enstitüsü yılın on iki ayında değişik vesilelerle kuruluşlarla iş birliği yaparak Türk dünyasının ortak kültür miraslarını Avrupa’ya taşıyor.

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#AVRUPADAN HABER#Yunus Emre Enstitüsü Küy Müziği#Aitolkyn Toktagan

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