Yunus Emre Enstitüsü ile Johanna Eck Ortaokulu arasında iş birliği

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BERLİN Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Feyzullah Bahçı ile Johanna-Eck Ortaokulu Müdürü Engin Çatık, iş birliğini basın toplantısında tanıttı. Feyzullah Bahçı, daha önce korona salgını döneminde Otto-Hahn Okulu’yla benzer bir iş birliğine gittiklerini kaydederken, amaçlarının Türkçe ders eğitimlerinin desteklenmesi olduğunu ifade etti. Feyzullah Bahçı, anadilini öğrenen çocukların ikinci ve üçüncü yabancı dilleri çok daha kolay öğrendiğini söylerken, iş birliği kapsamında Türkçe ders materyalleri desteğinin yanı sıra, Türkçe öğretmenlere de eğitim alanında destek verileceğini belirtti. Yaklaşık 450 öğrencinin yer aldığı Johanna-Eck Ortaokulu Müdürü Engin Çatık ise çok dilli yetişen çocukların gelecekte gerek öğrenim gerekse iş bulma konusunda çok avantajlı olacaklarını kaydetti

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TÜM İMKÂNLAR TANITILACAK

İş birliği kapsamında; Johanna-Eck Ortaokulu, Yunus Emre Enstitüsü’nün eğitim amaçlı sunduğu tüm imkânları öğrencilerine ve ailelerine tanıtacak. Enstitü, okuldan talep gelmesi durumunda öğretmen ve eğitmenlere eğitim desteği verecek. Yunus Emre Enstitüsü, ‘yabancı dil olarak Türkçe’yi seçenlere, Türkçe yeterlilik sınavı (TYS) ve seviye tespit sınavları (STS) sunacak ve sınavlara hazırlık kursları verecek. İş birliği kapsamında Johanna-Eck-Okulu’nun öğrencileri ders materyallerini yüzde 70 indirimli alabilecek. Yunus Emre Enstitüsü, okuldan talep gelmesi durumunda, Türk-Alman Kültür etkinlikleri kapsamında destek verecek.