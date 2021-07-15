Yunus Emre Çeşmesi yeniden hizmete açıldı

BÜYÜKELÇİ Ceyhun, 1991’de Türkiye tarafından yapılan Yunus Emre Çeşmesi’nin iki ülke arasındaki dostluğun önemli sembollerinden olduğunu söyledi. Bu sembolün gelecek nesillere taşınması ve korunmasının önemine işaret eden Ceyhun, tadilata katkı sağlayan Viyana Belediyesi, Vakıfbank ve Ramsey Holding’e teşekkür etti. Ceyhun, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 15’inci yüzyılda başladığını, o günden bugüne inişli çıkışlı bir seyir izlediğini, özellikle 1791’de imzalanan barış anlaşmasıyla sürecin farklı bir yöne evrildiğini anlattı. Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefik olduklarını hatırlatan Ceyhun, 1964’te imzalanan İş Gücü Anlaşması ile bu ülkeye yerleşen çok sayıda Türk vatandaşının Avusturya’nın kalkınmasına ciddi katkı sağladığını kaydetti. DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ

Ceyhun, burada yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluk açısından önemli bir köprü görevi üstlendiğine işaret ederek, “Şu an önünde durduğumuz bu çeşme de tam olarak bu dostluk ve iş birliğini sembolize ediyor” dedi. Yunus Emre’nin, barış ve hümanizmi eserlerinde vurgulayan önemli bir Türk şairi olduğuna dikkati çeken Ceyhun, “İkinci Viyana Kuşatması’nın yaşandığı Türkenschanzpark’ta bu şairin adı verilerek inşa edilen çeşme, bizlere hem çok geride kalmış bir zamanı hem de bu süreçteki ilerlemeyi hatırlatmalı. Yani iki ülke arasındaki ilişkilerde hedeflenen savaştan barışa, düşmanlıktan dostluğa dönüşen ilerlemeyi” değerlendirmesinde bulundu.

Viyana 18. Bölge Belediye Başkanı Silvia Nossek, Yunus Emre Çeşmesi’nin iki ülke arasındaki dostluğu sembolize ettiğini, bu tür önemli sembollerin zaman zaman tadilattan geçmesi gerektiğini vurguladı. Çeşmenin kubbesinde yer alan Alem’in zarar gördüğünü ancak yenisinin nasıl yapılacağı hususunda yardıma ihtiyaç duyduklarını aktaran Nossek, bu konuda Vakıfbank ve Ramsey’in kendilerine yardımcı olduğunu, böylelikle tadilat sürecinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.