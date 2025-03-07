Yunus Emre Camii müze Oldu

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Hollanda’nın Almelo şehrinde 1974 yılında yapılan Yunus Emre Camisi, yeni caminin ibadete açılmasının ardından gelecek nesillere ışık tutması için ‘Hollanda Türk Müzesi’ adıyla müzeye dönüştürüldü. Müzenin açılış törenine T.C. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, YTB Başkanı Abdullah Eren, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül, Almelo Belediye Başkanı Richard Korteland, Hollanda Türk Müzesi yöneticisi Salih Dadak ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Almelo Yunus Emre Camii Başkanı Şengün Türkeri, “Eski camimiz sadece tarihi ve mimarisi ile değil, aynı zamanda onunla bağlantılı olan zengin gelenekleri, sanatı ve hikâyelerini de bizlere sunmaktadır. Bu müze nesiller, kültür ve kültürler ve topluluklar arasında bir köprü görevi görmektedir. Öğrenmemiz, bağ kurmamız ve karşılıklı anlayışımızı güçlendirmemiz için önemli bir fırsat sunuyor. Bu mekânın herkes için açık olmasından ve Türk kültürünü, tarihini daha yakından tanıtmasından gurur duyuyoruz” dedi.

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BİRİNCİ NESLİN KATKILARI UNUTULMAMALI

Hollanda Türk Müzesi Yöneticisi Salih Dadak da burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bizler ikinci nesil olarak babalarımızın yaptıkları, geldikleri zaman kaldıkları yerleri göstermek, kullandıkları eşyaları, resimleri, özel yazışmaların evraklarını, mektuplarını, fotoğraflarını sergilemek, başarılarını, buluşlarını kutlamak, hasretlerini, gurbetlerini, birinci neslin ekonomiye katkılarını, kalkınmaya yaptıklarını, terlerini, göz nurlarını unutturmamak, kültür ve yaşama tarzına katkıda bulunmak, barış içinde yaşama adına insanların birinci elden doğru şekilde bilgilenmesi için müzeyi kurduk. Türkiye-Hollanda ilişkileri ve göçün tarihini araştırmacılara belge ve bilgi temininde destek olmak, genç kabiliyetlerin kendilerini gösterebileceği salonlarda sergi açmaları için imkanlar sunmak, ön yargıları ve yanlış anlamaları yapılacak bilgilendirmelerle düzeltmek için müzeyi kurduk.”

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ORTAK MİRASIN ÖNEMİNİ ANLATACAK

Açılışta konuşan Büyükelçi Ünal, Hollanda Türk Müzesi’nin iki ülkenin ortak tarihine ışık tuttuğunu ve Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun kültürel mirasını yaşatması açısından büyük bir kazanım olduğunu söyledi: “Türkiye ile Hollanda arasında kökleri yüzyıllara dayanan dostluğun yeni bir simgesi olacak Hollanda Türk Müzesi, sadece geçmişimizi sergileyen bir mekân olmayacak, aynı zamanda gelecek nesillere bu ortak mirasın önemini anlatan bir eğitim ve kültür merkezi haline gelecektir. İki ülke arasındaki ilişkiler sadece diplomatik bağlarla sınırlı değil. Bundan 61 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında imzalanan İşgücü Anlaşması ile Türkiye’den Hollanda’ya gelen işçilerimiz, burayı kendilerine ikinci vatan edinmiş, yeni nesiller Hollanda’nın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına büyük katkılar sağlamıştır.”

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‘HOLLANDA’NIN ZENGİNLİĞİSİNİZ’

Almelo Belediye Başkanı Richard Korteland da buranın sıradan bir müze olmadığını ve müzenin bulunduğu mekânın sıradan bir cami olmadığına dikkati çekti. Korteland, “Burası geçmişle bugünün bir araya geldiği, tarihle toplumun el ele yürüdüğü, Almelo ile Türk toplumu arasındaki güçlü bağı hatırladığımız bir yer. Müzenin açılışıyla tarihe saygı duruşunda bulunuyoruz. Burası hikayelerin canlandığı, camiye ilk gidenlerin yolculuğunu, yaşadıkları zorlukları ve Almelo’da nasıl bir yuva bulduklarını öğrendiğimiz bir yer. Hollanda’ya yıllar önce gelen yabancıların yıllar sonra birçoğu ülkemizin vatandaşı oldu. İşçi olarak geldiğiniz ülkemizde çok çalışarak birçoğunuz işveren durumuna geldi. Çocuklarınız eğitime önem vererek önemli yerlerde görevler almaya başladılar. Bu Hollanda’nın renkliliği ve aynı zamanda zenginliğidir.” diye konuştu.

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AVRUPA’DA 5 MİLYON TÜRK NÜFUSU VAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren de şunları söyledi: “Büyüklerimiz bir tarla bir traktör parası kazanmak maksadıyla Batı Avrupa ülkelerine göç etti ve kısa süreli gibi gözüken bu göç bugün Avrupa’da 5 milyon Türk nüfusuna vesile oldu. Hollanda ekonomisine, Hollanda toplumuna, Hollanda’ya tüm alanlarda çok büyük katkılar sağlayan bir Türk toplumu var ve biz Hollanda Türk toplumuyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bu caminin bugüne kadar inşasında emeği geçen, daha sonra ahirete irtihal eden büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum, hayatta olanlara sağlık sıhhat diliyorum. Bu güzel müzeyi hayata geçiren öncelikle Salih Dadak Bey’e azmine ve onun bu hakikaten müze konusundaki samimi gayretlerine şahit olduk, kendisine teşekkür ediyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız bizim için çok kıymetli ve onların Türkiye’den her türlü talebini yerine getirmeye çalışıyoruz, hatta bugün belki ya da yarın da biraz kopya vermiş olacağım ama yurt dışında vatandaşlarımızın Türkiye’ye araçlarını getirdiklerinde kalma süreleri ile alakalı da birtakım talepleri vardı. Belki bugün belki yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla da bununla alakalı gelişmeler olacak. Bunların hepsini takip ettiğimizi bilmenizi isterim.”

Müzenin açılışından sonra müzenin çok yakınında ibatede açılan yeni Yunus Emre Camii’ne hep birlikte İftar yemeğine geçildi.