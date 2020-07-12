‘Yunanistan’daki kamplarda durum felaket’

Der Spiegel’de yer alan habere göre, Yunanistan’daki mülteci kamplarını ziyaret eden Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin Federal Meclis İçişleri Komisyonu’na sunduğu raporda, kamplardaki durumun çok kötü olduğu belirtildi. Heyet üyeleri raporda durumu ‘felaket’ olarak niteleyerek, bu durumdan şikâyetçi olduklarını ifade etti. Raporda, özellikle Sisam Adası’nda 650 kişi için hazırlanan kampta 6 binden fazla kişinin kaldığı ve bu durumun Avrupa standartlarıyla kesinlikle bağdaşmadığı kaydedildi.

Kamplara reşit olmayan çocukların yerleştirildikleri, tuvalet kapılarının dahi olmadığı belirtilen raporda, kızların tek konteynerde kaldığı ve eşyalarının yerlerde olduğu bilgisi paylaşıldı. Der Spiegel’in haberinde ayrıca Yunanistan’daki sağlık durumları kötü 243 çocuğun yakınlarıyla birlikte Almanya’ya getirileceği vurgulandı.