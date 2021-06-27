Borussia Dortmundlu Erling Haaland tatilde para saçtı

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland sezonun bitmesiyle soluğu Mykonos'ta aldı. Norveçli golcü tatili sırasında dudak uçuklatan harcamasıyla dikkat çekti. Ülkesinin EURO 2020'ye katılamamasıyla sezonu erken bitiren Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland soluğu Mikonos'ta aldı. Avrupa'nın büyük takımlarını peşine takan Haaland, tatilde harcadığı parayla dudak uçuklattı.

Sportime'ın haberine göre 20 yaşındaki golcü, gittiği bir restorantta 500 bin euro hesap ödedi. Norveçli golcü bahşiş olarak ise 30 bin euro bıraktı. Haaland ise bu iddiayı sosyal medyada hızlı bir şekilde yalanladı. Norveçli golcü, Yunan basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Genç golcü, Mykonos'taki bir restoranda altı saatte 500 bin euro harcadığı ve personele de 30 bin euro bahşiş bıraktığı yönündeki haberleri 'yalan haber' olarak nitelendirdi ve kesin bir dille reddetti. Borussia Dortmund formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Bundesliga'da harika bir sezon geçiren Haaland, yaz transfer sezonunun en dikkat çeken isimlerinden. Güncel piyasa değeri 130 milyon Euro olan futbolcu için Real Madrid, Manchester City ve Paris Saint-Germain devrede.