Yunan sınırında kilometrelerce kuyruk

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BİNLERCE gurbetçinin saatlerce beklediği gümrükte yorgun düşenler, yetkililerden buna bir çözüm bulmaları için çağrı yaptı. Ayrıca, Edirne’ye, İstanbul’a ve çevre illere gezi ve alışveriş için gelen yabancı turistler de saatlerce beklemekten dolayı adeta isyan etti.

Vatandaşlar ve turistler gündüz 40 dereceyi bulan sıcağın altında beklediklerini gece ise sivrisineklerden korunmaya çalıştıklarını söylediler.

Avusturya’da yaşayan Mine Yılmaz, “Biz şu an dönüş yolundayız 3-3.5 saattir bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyeceğimizin de garantisi yok. Küçük çocuklarımız var, yaşlılarımız var. Bunaldık. Bu bize yapılan büyük bir haksızlık. Artık buna bir çözüm bulunmalı, bu çilemize bir son verilmeli. Bizim sesimize biraz kulak verilmesi gerekiyor” dedi.Cihan Şimşek ise “Biz belki dayanabiliyoruz ancak yaşlı insanlar var. Bu insanların mağdur olması, bu kuyrukta bu kadar insanın perişan olması yetkililerden kimseyi rahatsız etmiyor. Yeni bina yapıldı, yeni yol yapıldı, yeni bir ortam yapıldı ama eksiklikler var. Kendi memleketimizde mağdur olursak başka memlekete gittiğimizde ağlamamamız lazım. Lavabo gibi ihtiyaçların burada giderilmesi, konteyner olur başka bir şey olur. Bunlar gerekli. Senelerdir buradaki çile böyle” diye konuştu.Hollanda’da yaşayan Mustafa Ak, “Tüm kapılar dolu, arkadaşlarla irtibata geçtik en uygun olarak burayı söylediler bize. Saatlerdir bekliyoruz, sebebi ne? Tuvaletimiz bile yok. Şurada bayanlar mısır tarlasına gitti ya. Su içsen tuvalete gidecek yer yok. Bu ne rezillik” ifadelerini kullandı.