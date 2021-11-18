‘Yumruk’ olayında soruşturma kapatıldı

Haberin Devamı

SAVCILIĞIN açıklamasında, gerekçe olarak video görüntülerinde sağlık görevlisinin attığı yumruğun, sedyede yatan Suriyeli mülteciye isabet edip etmediğinin belli olmadığı gösterildi. Video görüntülerini inceleyen Federal Suç Dairesi (BKA) de yumruğun mülteciye isabet ettiğine dair şüphe bulunduğunu belirten rapor verdi. Raporda, atılan yumruğun sedyenin baş kısmına isabet etme ihtimali bulunduğu belirtildi. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra sağlık görevlisi, mültecinin kendisine tükürmesinden sonra sinirlenip sedyeye yumruk attığını belirtmişti. Sağlık görevlisine yönelik soruşturma düşünce, ortada adam yaralama suçu olmadığı için polislere yönelik görevlerini yerine getirmedikleri yönündeki soruşturma da kapatılmış oldu. Suriyeli mülteciye yönelik güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği yönündeki soruşturma ise devam ediyor.

Sağlık görevlisinin avukatı Jorg Estorf, soruşturmanın düşmesinden dolayı memnun olduğunu belirtirken, asıl mağdurun müvekkili olduğunu ifade etti. Olayın medyada tek taraflı yansıtılması nedeniyle müvekkilinin suçlu gibi gösterildiğini ve bu nedenle işini kaybettiğini belirten Estorf, müvekkilinin yaşadığı mağduriyet nedeniyle hukuksal girişimler başlatabilecekleri mesajı verdi.

NASIL OLMUŞTU?

Olay, mart ayında Kassel’deki bir mülteci yurdunda meydana gelmişti. Suriyeli mültecinin sarhoş olduktan sonra olay çıkarması üzerine polis ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Yangın söndürme aletiyle polise karşı direnen Suriyeli mülteci, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek tedavisi yapılmak üzere sedyeye bağlandı. Sağlık ve polis görevlilerine bağıran mültecinin bu sırada sağlık görevlisine tükürdüğü iddia edildi. Bunun üzerine sağlık görevlisi hızlı bir şekilde gelip sert bir şekilde mülteciye doğru yumruk attı. Suriyeli mülteci ertesi gün doktordan elmacık kemiğinin iki yerden kırıldığına dair rapor aldı ve güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak şikâyette bulundu. Görüntülerin medyada yer almasından sonra sağlık görevlisi işten uzaklaştırıldı.