Yükselme maçına taraftarlar 150 traktörle gittiler

Ülkenin en ünlü kulübü Ajax’ın ikinci takımı olan Jong Ajax’a karşı, deplasmanda yükselme maçına alışılmışın dışında taraftarlarıyla giden De Graafschap’ı, bir otoban köprüsünde de çok sayıda taraftarın takımlarının üst lig’e çıktığını kutlamak için beklediği belirtildi.

De Graafschap büyük umutlarla gittiği maçta, ilk yarıda Ajax’ın genç yeteneklerinden Kenneth Taylor’un attığı golle 1-0 yenik duruma düşerken, Toine van Huizen‘in ikinci yarı da beraberlik golüyle Eredivisie’ye yükselme ümidini önümüzdeki çarşamba günü oynayacağı lig’in son maçına bırakmak zorunda kaldı.

De Graafschap, çarşamba günü lig’in orta sıralarında yer alan, “Helmond” ile oynayacağı lig’in son maçında galip gelmesi durumunda Hollanda’nın en üst ligi olan Eredivisie’ye yükselecek, Kendilerine 'Süper Çiftçiler' diyen De Graafschap, Eredivisie’ye direk yükselmek için bir alt lig’de ikinci sırada bulunuyor.