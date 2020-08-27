Yüksek maliyet alıcıya yansıyor

DANIŞMA şirketi PwC tarafından yapılan bir araştırmaya göre 300 kilometre menzilli elektrikli bir otomobilin üretim maliyeti, benzinle çalışan otomobile göre 4 bin 500 Euro daha pahalı. 100 kilovatlık güce sahip benzer bir hibrit otomobil de üreticisine benzinli otomobile göre 3 bin 600 Euro daha pahalıya mal oluyor. Üreticiler bu maliyetin bir bölümünü satın alanlara yansıttığı için alıcılar açısından da elektrikli otomobiller daha pahalıya mal oluyor. Avrupa Birliği (AB), otomobil üreticilerine 2030 yılına kadar üretim kapasitelerinin yüzde 35 ila yüzde 45’i oranında elektrikli otomobil üretmeyi zorunlu koşuyor. Otomobil üreticileri de AB’den gelecek cezalardan kurtulmak için daha düşük maliyetle otomobil üretme peşinde. ‘MALİYET SERİ ÜRETİMLE DÜŞER’

Menzili 150 kilometreye kadar olan elektrikli otomobiller benzin ve mazotlu otomobillere göre daha hesaplı olduğunu belirten PwC Strateji ve Üretim Uzmanı Jörn Neuhausen, şunları söyledi: “Günümüzde 300 kilometre menzilli orta sınıf otomobillerin maliyeti ise yüksek. Ancak 2024 yılına kadar gelişecek teknolojiyle birlikte bu maliyetler dengelenebilecek. 600 kilometre menzilli yüksek performanslı otomobillerin maliyelerinin düşmesi ise şimdilik öngörülmüyor. Günümüzde kilovat başına pil hücrelerinin maliyeti 90 Euro, ancak önümüzdeki kısa dönemde bu maliyetin 68 Euro’ya kadar düşmesini bekliyoruz. Otomobil üreticileri seri üretime geçmeleri durumunda maliyetleri daha da düşecek. Teknolojik gelişime yapılan yatırımlar gelecekteki maliyetleri aşağı çekecek en önemli faktörlerden biri olacak.”

Almanya’da hükümet elektrikli otomobillerin üretimini ve satın alımını cazip hale getirmek için destek veriyor. Hükümet satış fiyatı 40 bin Euro’ya kadar olan elektrikli otomobiller için 9 bin, satış fiyatı 65 bin Euro’ya kadar olan otomobiller için ise 7 bin 500 Euro destek sunuyor.