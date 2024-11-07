Yüksek gelirliler daha fazla prim ödeyecek!

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DÜN akşam koalisyon ortakları arasında yapılan ve koalisyonun geleceğinin belirleneceği görüşme öncesinde toplanan Federal Kabine, Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in (SPD) önerisiyle bir yönetmeliği kabul etti. Bu düzenlemenin 22 Kasım’da Federal Konsey’de (Bundesrat) onaylanması bekleniyor. Ancak Maliye Bakanlığı, bunun ön koşulu olarak, 22 Kasım’a kadar Maliye Bakanı Christian Lindner’in (FDP) vergi indirim planlarının Federal Meclis’te (Bundestag) kabul edilmesini şart koştu. Lindner, vergi oranlarının yıllık olarak enflasyona göre ayarlanmasını istiyor, tıpkı sosyal sigorta primlerinin gelir artışına göre düzenlenmesi gibi.

YÜKSEK GELİR GRUPLARINI ETKİLİYOR

Her yıl sosyal sigorta prim üst sınırlarının artırılması, gelir gelişimlerine dayalı olarak rutin bir işlem olarak kabul ediliyor. Ancak bu artış özellikle yüksek gelir gruplarını etkiliyor; çünkü bu gruptaki çalışanların maaşlarının daha büyük bir kısmı sosyal güvenlik kesintilerine tabi oluyor. Lindner ve FDP, vergi oranlarının da enflasyona göre otomatik olarak güncellenmesini savunuyor ve böylece orta ve yüksek gelir gruplarının vergi yükünün hafifletilmesini amaçlıyor. Yeni düzenlemeyle, yasal sağlık ve bakım sigortası için prim üst sınırı da artırılıyor. 2023 yılında yüzde 6.4 oranında bir maaş artış oranı göz önüne alınarak, sağlık sigortası prim üst sınırının 1 Ocak 2025 itibarıyla yıllık 62 bin 100 Euro’dan 66 bin 150 Euro’ya, aylık ise 5 bin 512,50 Euro’ya çıkarılması bekleniyor. Bu limite kadar olan gelirler üzerinden sosyal güvenlik kesintileri yapılıyor; bu limitin üzerindeki gelirden ise prim alınmıyor. Emeklilik sigortasında ise prim üst sınırının aylık 8 bin 050 Euro (yıllık 96 bin 600 Euro) olması öngörülüyor.