Yüksek enflasyona vergi indirimi çözümü

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LINDNER, “Vergi sistemini enflasyona göre ayarlamak sadece bir adalet meselesidir. Devlet enflasyonun kazananı olmamalıdır” dedi. Lindner’in planlarına göre, ücret ve gelir vergisi için vergiden muaf temel ödenek 1 Ocak’tan itibaren geriye dönük olarak geçerli olmak üzere 180 Euro artarak 11 bin 784 Euro’ya yükseltilecek. Bu gelire kadar vergi ödenmiyor. Verilen bilgilere göre, bu sayede vergi mükelleflerine toplamda 2 milyar Euro tasarruf sağlanacak. Bunun, Vatandaşlık Geliri’nin enflasyon nedeniyle önemli ölçüde artırılmasının ardından çalışanlara yönelik gerekli bir sinyal olarak görülüyor. Böyle bir ayarlama yapılmaması halinde vergi mükelleflerinin ücretleri arttığında daha yüksek bir vergi dilimine girebileceği ve eskisinden daha az satın alma gücüne sahip olabileceği kaydedildi. Birçok emeklinin de bundan faydalanması bekleniyor.

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VERGİDEN MUAF TEMEL ÖDENEK

Ocak 2025’ten itibaren vergiden muaf temel ödenek 300 Euro daha artarak 12 bin 84 Euro’ya yükselecek. Buna ek olarak, gelir vergisi oranı da değiştirilecek. Yani daha yüksek vergi oranları sadece eskisinden biraz daha yüksek gelirler için geçerli olacak. Rapora göre, mevcut yasayla karşılaştırıldığında bu, 8 milyar Euro’luk bir vergi indirimi anlamına gelecek. Vergiden muaf temel ödeneğin 2026 yılı için ise 252 Euro daha atarak 12 bin 336 Euro’ya çıkarılması planlanıyor. Buna göre vergi oranı da yeniden değiştirilecek. En yüksek vergi oranı 69 bin 798 Euro’dan itibaren geçerli olacak. Bu durumda yıllık vergi indirimi 2024 yılına kıyasla 13.3 milyar Euro’ya yükselecek.

‘ÖNCELİK SAVUNMA OLMALI’

Lindner’in planına iktidar ortakları Yeşiller ve SPD’den ise tepki geldi. Yeşiller mali işler uzmanı Katharina Beck, savunma ve altyapıya yapılması gereken yatırımlar göz önüne alındığında, çift haneli milyar aralığında vergi indirimlerini devreye sokmanın şüpheli olduğunu söyledi. Beck, planlanan vergi indirimlerinden özellikle zenginlerin faydalanacağını kaydetti. SPD Federal Meclis Grubu mali politika sözcüsü Michael Schrödi de benzer bir görüşü dile getirdi. Schrödi, üst gelirler için vergi indirimi yerine önceliğin iç, dış ve sosyal güvenlik olduğunu söyledi. CSU milletvekili Sebastian Brehm ise vergi indirimlerini yetersiz olarak nitelendirdi. Brehm, Lindner’in anayasaya göre zaten yapması gerekeni yaptığını belirterek “Bu iddiasız ve kutlama için bir neden değil” dedi.