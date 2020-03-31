Yüklü miktarda parasını önce kaybetti...

POLİSTEN edinilen bilgiye göre Issum kentinde 20 yaşındaki bir kişi içinde on binlerce Euro’nun bulunduğu çantayı otomobilin üzerine koydu. Daha sonra çantayı unuttu ve otomobiline binip bulunduğu yerden uzaklaştı. Bir süre sonra parayı otomobilinin üzerine koyduğunu hatırladı. Hemen otomobilini kenara çekip kontrol ettiğinde çantanın olmadığını gördü. Panikle park yerine geri döndü. Para dolu çantayı bulamayınca büyük üzüntü yaşadı ve hemen polise başvurdu. İyi haberi de orada polis memurlarından aldı. Polis para dolu çantayı sahibine teslim etti. Konuyla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü “Olay perşembe günü meydana geldi. Bazen böyle şansızlık içinde insanlar şanslı olabiliyor. Parayı bulan duyarlı vatandaşa teşekkür ediyoruz” dedi.