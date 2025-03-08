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Yuh artık! Ev arkadaşını öldürüp...

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#Almanya #Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Yuh artık Ev arkadaşını öldürüp...
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 14:27

Almanya’nın Chemnitz kenti yakınlarındaki Aue’de yaşayan sığınmacı bir Afgan’ın, ev arkadaşını bıçaklayıp öldürdükten sonra tecavüz ettiği ortaya çıktı.

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Chemnitz Eyalet Mahkemesi’nde açılan davaya göre sığınma başvurusu reddedilen ama Almanya’da geçici olarak kalmasına izin verilen Habib Rahman A. isimli 24 yaşında bir Afgan, aynı evde birlikte yaşadığı yine Afganistanlı olan erkek arkadaşı Youssef A.’yı (27) geçen yıl eylül ayında 14.5 cm uzunluğunda bir bıçakla saldırarak öldürdü. Sapık, boğazına ve kafasına sapladığı 19 bıçak ve tornavida darbesiyle öldürdüğü Youssef A.’nın üzerindekileri çıkararak defalarca tecavüz etti. Daha önceki dönemlerde 10-70 yaşları arasındaki kız çocukları ve kadınlara sarkıntılık ettiği belirlenen Habib Rahman A.’nın ev arkadaşını neden öldürdüğü ve böyle bir cinsel saldırıda bulunduğunu bilinmezken, duruşmaların bu ayın 28’inde başlayacağı açıklandı

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#Almanya#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

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